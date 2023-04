Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Tagen wurde in Mannheim an verschiedenen Stellen über ein neues Stadion für den SV Waldhof diskutiert, weil am 26. September über die Zusammensetzung des Bundestages in Berlin abgestimmt wird. In der Hauptstadt offenbarte sich am Samstag, dass der SVW so bald gar keine neue Arena brauchen dürfte.

Es bedurfte vermutlich noch einiger Abstimmung – aber der Tenor der Mitteilung, die am Montag aus dem Rathaus versendet wird, dürfte klar sein. Ein neues Fußballstadion wird es in