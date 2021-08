Der SV Waldhof Mannheim ist gut in die Rückrunde der Dritten Fußball-Liga gestartet. Mit dem 2:1-Erfolg bei Viktoria Köln haben sich die Waldhöfer auf den zehnten Tabellenplatz verbessert und vor allem den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Zähler vergrößert. „Wir sind froh, dass wir wieder in der Spur sind, in der die Mannschaft ja auch gehört“, erklärte SVW-Trainer Patrick Glöckner.

Nicht nur der gelungene Start in die Rückrunde stimmte Glöckner positiv. „Wir haben in der Vorrunde mit bis zu sieben verletzten Stammspielerin immerhin 24 Punkte erreicht. Darauf kann man stolz sein“, bilanzierte er. Und auch die Serie zum Jahresbeginn freute den Trainer. Acht Zähler brachten die Waldhöfer von ihrer Ochsentour aus vier Auswärtsspielen mit zurück. Sie zeigten dabei vor allem in der Defensive eine deutlich reifere Leistung, als noch Ende 2020 vor der kurzen Winterpause. Damals bekam der SVW in vier Spielen gleich zwölf Gegentreffer – vier Pünktchen waren da die magere Ausbeute.

Das sah nach der kurzen Pause zum Jahreswechsel deutlich besser aus. Auch wenn das 2:2 im Heimspiel gegen Aufsteiger Verl noch ein stotternder Kaltstart war. Spätestens mit dem Sieg in Lübeck hatte vor allem die Defensive enorm an Stabilität gewonnen. Ein Faktor war dabei sicherlich Rückkehrer Marco Schuster, der sich ein halbes Jahr nach seiner Leistenverletzung als Schlüsselspieler zurückmeldete. „Man hat gesehen, wie wichtig er auf dieser Position für uns ist“, lobte Glöckner seinen Abräumer vor der Abwehr.

Am Dienstag gegen Dresden

Das lässt sich in Zahlen ablesen. Nur zwei Gegentreffer erlaubten die Waldhöfer ihren Gegnern, hielten in Lübeck und Halle jeweils die Null. Das gelang gegen Köln zwar nicht, aber dafür zeigte sich seine Mannschaft im Spiel nach vorne effektiv. Ganz zufrieden ist Glöckner damit nicht. „Defensiv war das hervorragend, nach vorne ist noch viel Luft“, sagte er.

Aber jetzt ist der Coach erst einmal froh, das nächste Spiel endlich wieder im Carl-Benz-Stadion austragen zu können. Tabellenführer Dynamo Dresden kommt nach dem 4:3-Sieg gegen den kriselnden und abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (19 Uhr). Glöckner würde nach der erfolgreichen Auswärtstournee gerne nachlegen. „Zuhause haben wir wieder unsere gewohnten Abläufe“, sagt er. Busfahrten und Hotelaufenthalte müssen nicht zusätzlich geplant werden.

Auch der Kader der Waldhöfer erholt sich. „Gegen Dresden könnte Max Christiansen wieder zurückkehren“, informiert Glöckner. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler ist nach seinem Muskelfaserriss zumindest wieder ein Kandidat für die Bank. „Für Jesper Verlaat käme das aber noch zu früh“, sagt Glöckner. Er hofft, dass der Niederländer am Samstag gegen Türkgücü München wieder mit dabei sein kann. Und auch Arianit Ferati könnte noch in dieser Woche zurückkehren. Auf „anderthalb Wochen“, hatte der SVW-Trainer den Ausfall seines Spielmachers beziffert, der damit ebenfalls ein Kandidat für das Spiel in München sein könnte.

Es werden also wieder mehr Alternativen für den Waldhof-Trainer. Trotzdem könnte es sein, dass der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. „Wir schauen in allen Mannschaftsteilen nach Spielern“, verriet er. Wichtig seien dabei zwei Merkmale: „Ein Spieler muss uns sofort weiterbringen, und er muss außerdem finanzierbar sein.“