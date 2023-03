Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Benjamin Bischoff (31) ist in der Sommerpause vom Fußball-Oberligisten FC Speyer 09 zu Landesligist SV Ruchheim gewechselt. Der Abwehr- und Mittelfeldspieler spielte einst für Mainz 05 in der Junioren-Bundesliga und später unter anderem für den LSC, Wormatia Worms, ASV Fußgönheim und BSC Oppau. Bischoff wohnt in Ruchheim und arbeitet als Energieberater für die Strom- und Gasoptimierung.

Herr Bischoff, in Ihrem ersten Pflichtspiel für Ruchheim gab es einen 5:2-Sieg im Pokal beim FV Freinsheim. Wie beurteilen Sie die Leistung?

Am Ende war es ein