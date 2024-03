Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Enno Bunger kommt am Sonntag einer der interessantesten deutschen Künstler in die Alte Feuerwache in Mannheim: ein Singer-Songwriter, der in einem poppigen Sound vom Weltuntergang und von (seinen) Depressionen erzählt. Er verspricht ein Konzert, das es in dieser Form wohl nicht noch einmal geben wird.

Viel geschlafen hat Enno Bunger nicht, als er um die Mittagszeit zum verabredeten Interview anruft. Nur ein paar wenige Stunden. Am Abend zuvor hat er seine Tour in Kiel begonnen, spät in der Nacht (je