Zum 150. Jahrestag des Paragrafen 218 machen bundesweit verschiedene Akteure auf die Auswirkungen der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufmerksam. In Ludwigshafen und Mannheim hat die Beratungsstelle Pro Familia das Thema im Oktober mit Plakaten in Bussen und Bahnen in die Öffentlichkeit gerückt.

„Vielen sind die Hintergründe des Paragrafen 218 gar nicht bewusst. Ein Schwangerschaftsabbruch ist immer noch rechtswidrig“, erklärt Melanie Paff. Die Sozialpädagogin und