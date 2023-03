Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine neue Turnhalle für Insassen und Mitarbeiter, eine neue Pforte, ein neuer Besucherraum, eine neue Werkstatt – das alles soll der Anbau an der Justizvollzugsanstalt in Süd bieten. Sofern er denn mal fertig wird. Mehr als sieben Jahre sind seit dem Baustart vergangenen. Anstaltsleiter Michael Händel hat währenddessen gelernt, sich in Geduld zu üben.

Neben der Justizvollzugsanstalt (JVA) steht eine Platane. Es ist ein schöner, alter Baum. Aber auch ein Symbol dafür, dass beim hiesigen Neubau einiges nicht so lief, wie geplant.