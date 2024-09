Er sei der „Ghetto Pavarotti“, sagt Salvatore Minnella über sich selbst: ein Musiker aus schwierigen sozialen Verhältnissen, der anderen ebenfalls nicht privilegierten jungen Leuten eine Stimme gibt. Mit seinen Songs erreicht der vom Mannheimer Waldhof stammende Sänger und Songwriter Hunderttausende Leute.

An den Tag, an dem die Musik in sein Leben kam, erinnert sich Salvatore Minnella noch ganz genau. Er weiß sogar das Datum auf Anhieb: Am 1. Juni 2005