Speyer, Mannheim, Bad Dürkheim – überall sind Weihnachtsmärkte wegen Corona geschlossen worden. Viele Adventsveranstaltungen in der Pfalz sind abgesagt worden. Der Ludwigshafener Budenzauber ist hingegen weiter geöffnet – und das soll auch so bleiben.

Markus Lemberger ist Berufsoptimist. „Ich gehe davon aus, dass wir den Markt wie geplant bis zum 23. Dezember offenhalten können“, sagt der Sprecher der Stadtmarketinggesellschaft Lukom, die den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz organisiert. Lemberger schränkt dann doch noch ein: „Solange das Land keine anderslautende Verordnung erlässt.“ Dass es so weit kommen könnte, glaubt er aber nicht, „denn wir hatten von Anfang ein gutes Sicherheitskonzept“.

Mögliche Einschränkungen waren von Anfang an mit einkalkuliert. „Wir haben ein umzäuntes Gelände“, verweist er auf das Budendorf, das unter der Woche nur über den Zugang an der Ludwigsstraße geöffnet ist und an den Wochenenden einen zusätzlichen Zugang am Faktorhaus erhält. Am Einlass wird jeder Besucher auf die Einhaltung der 2G-Regeln überprüft, inklusive Ausweiskontrolle. „Ich behaupte, dass man sich auf dem Weihnachtsmarkt sicher fühlen kann“, sagt Lemberger deshalb.

Wenig los am Nachmittag

Sicher können sich die Besucher am Freitagnachmittag tatsächlich fühlen. Abstand ist kein Problem. Das liegt aber weniger an Umzäunung und Überprüfung, sondern mehr am wirklich sehr überschaubaren Besuch. Dort, wo normalerweise an einem Freitag viele Angestellte ihre Mittagspause verbringen, Rentner flanieren oder auch Freunde und Vereine einen kleinen Stammtisch pflegen, herrscht eher Leere und Tristesse, woran natürlich auch der unfreundliche Nieselregen schuld sein könnte.

Für Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbands „Pfälzer Bund“, hat sich das Konzept für den Weihnachtsmarkt auf alle Fälle bewährt. „Es ist gut vorbereitet und vernünftig. Wir bekommen jede Menge Rückmeldungen von den Kunden, die sich freuen, dass überhaupt wieder etwas stattfindet“, sagt er. Zum Konzept gehört auch, dass es zwar 40 Buden, aber nur rund 20 Anbieter gibt. Der Rest sind Unterstände für Besucher, die hier die Gelegenheit haben, Regen oder einem möglichen Gedränge zu entgehen, was es allenfalls nur in den Abendstunden und an den Wochenenden geben könnte – und dann auch in erträglichen Ausmaßen, meint Herzberger.

„Die Leute sind vernünftig. Es ist zwar gut besucht, aber insgesamt überschaubar.“ Weihnachtsmarkttourismus etwa aus Mannheim habe er noch nicht festgestellt. „Aber am Wochenende hatten wir auch Gäste aus Karlsruhe. Die haben sich auch gefreut, dass in Ludwigshafen noch etwas stattfindet.“

Schwer in Stimmung zu kommen

Ganz so euphorisch wie der Schaustellerchef geben sich die (wenigen) Besucher zur Mittagsstunde nicht. „Normalerweise trifft man hier immer jemanden, aber so ist es tote Hose“, sagt etwa Werner Schramm. Er ist gerade frustriert mit seiner Gattin Elvira vom Einkaufsbummel in Mannheim zurückgekehrt: „Überall wird man auf 2G kontrolliert. Spaß macht das Bummeln so nicht.“ Nach der Rückkehr über die Rheinbrücke wollen die beiden zumindest noch eine Bratwurst und einen Glühwein genießen. „Stimmung kommt hier ohne Leute aber auch nicht auf.“ Immerhin kommt dann doch noch etwas Lob für die Veranstalter: „Es ist gut, dass es die Hütten als Unterstand gibt. Sonst wäre bei diesem Wetter sicher gar niemand hier.“

Georg Scholl ist hingegen überzeugter Weihnachtsmarkt-Fan – zumindest in den Nachmittagsstunden „wenn man hier noch wirklich viel Platz hat“. Dann ist ein Besuch für ihn Pflicht. Und immer mit den geliebten Kartoffelpuffern. „Davon esse ich hier dann immer so viel, dass ich das gesamte Jahr sonst keine mehr brauche“, sagt der Rentner und lacht, wird dann aber gleich wieder ernst: „Es ist gut, dass hier offen ist. Und solange offen ist, unterstütze ich die Veranstaltung gerne.“

Abends ist Besuch besser

So treue Kunden fehlen aber ganz offensichtlich doch einige, meint zumindest eine Verkäuferin an einer Bude, die nicht genannt werden will: „Es ist schon deutlich weniger los als in den Vorjahren.“ Auch einen „Tourismus“ aus anderen Kommunen, wo es keinen Weihnachtsmarkt mehr gibt, habe sie noch nicht beobachtet. „Abends ist der Besuch okay, aber mittags könnte mehr los sein.“ Hier mache sich offensichtlich die Rückkehr zum Homeoffice bemerkbar. „Die Leute fehlen uns auch.“

Immerhin: Nur wenige Meter weiter hat sich ein kleiner Stammtisch zusammengefunden. „Das gehört für uns einfach dazu. Das wollen wir auch weiter beibehalten“, ist man sich hier am Glühweinstand einig. Auch Gerlinde Ziegler berichtet von einem „guten Weihnachtsmarkt“. Am Freitag ist die „Puppenmama“ zum ersten Mal da, „aber meine beiden Kolleginnen, die sich mit mir den Stand teilen, haben mir erzählt, dass sie zufrieden waren“. Nun hofft auch sie, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz tatsächlich bis zum 23. Dezember durchgezogen werden kann.