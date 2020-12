Der KSV Amed Ludwigshafen steht in Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Süd im Mittelfeld. Damit ist der neue Trainer Bedri Celik unzufrieden. Die Kurden hatten sich erhofft, um den Aufstieg mitzuspielen. Noch ist der Zug nicht abgefahren

Der Kurdische Sportverein (KSV) Amed ist einer der jüngsten Vereine in Ludwigshafen. Erst seit 2012 nimmt der Klub am Spielbetrieb teil, schaffte aber schon 2013 den Aufstieg in die B-Klasse. Seit Beginn der Saison 2019/20 spielt der KSV in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Nach einem achten Platz in der Debütsaison belegen die Kurden in der aktuellen, seit Ende Oktober unterbrochenen Runde in der Südstaffel der erstmals geteilten Liga mit ausgeglichener Bilanz Tabellenplatz fünf.

„Damit sind wir nicht zufrieden. Die Erwartungen, oben mitzuspielen, haben sich nicht erfüllt“, sagt der neue Trainer Bedri Celik. Die Gründe sind vielschichtig. Mal verletzten sich wichtige Spieler, wie bei der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Schwarz-Weiß Frankenthal, mal entriss der Gegner dem KSV in der Nachspielzeit den Sieg, wie die SG Maudach beim 3:3. „Unter dem Strich haben wir zu viele Punkte liegen lassen“, kritisiert der 39-jährige Celik und nennt die schlechte Chancenverwertung sowie die Anfälligkeit bei gegnerischen Kontern als Ursachen für magere acht Punkte aus sechs Begegnungen.

Einige Stammspieler müssen sich steigern

Platz eins ist sieben Zähler weg. „Es wird schwer, da noch heranzukommen, aber es ist nicht unmöglich. Die fußballerische Klasse für eine Aufholjagd ist da, ich bin optimistisch“, erklärt Celik. Bisher habe es dem KSV eher an der Mentalität gefehlt. Alles abzurufen oder sich im Mannschaftsgefüge unterzuordnen, seien nicht die Stärken von Amed. Wie hoch die Qualität auf verschiedenen Positionen ist, zeigen zwei Beispiel. Weil Markus Schmitt und Azad Kezer die Flügel besetzen, muss sich der torgefährliche einstige Leistungsträger Gökhan Ördek derzeit mit Teileinsätzen begnügen. „Dazu hat der frühere Kapitän Bilal Acar im defensiven Mittelfeld seinen Platz verloren. Und selbst der eigentlich gesetzte Serkan Kaplan muss kämpfen“, verdeutlicht Celik. Der Übungsleiter hat den früheren Torjäger Bayram Öztürk zum Innenverteidiger umfunktioniert. „Er ist nicht mehr der schnellste, hat aber ein gutes Auge und ergänzt sich prima mit dem im Sommer gekommenen Nebenmann David Steiger“, erläutert der Trainer, der den lauf- und kampfstarken Kadir Kolcak zum neuen Kapitän ernannt hat.

Das Ziel ist die Bezirksliga. Wenn es in dieser Serie nicht klappt, dann soll eben ein Jahr später der Aufstieg gelingen. „Im Vorstand gibt es einige Unternehmer, die uns unterstützen“, sagt Celik. Eine zweite Garnitur kickt bereits in der C-Klasse, ein Team der Alten Herren und eine D-Jugendmannschaft sollen folgen. „Unsere Tür ist für alle offen“, versichert der Coach. Beim KSV, der seine Heimspiele auf dem Stadionvorgelände austrägt, spielen neben Kurden und Türken auch Deutsche, Iraker, Italiener, Marokkaner oder Albaner.

Celik stand schon lange auf der Wunschliste

Bedri Celik, Vater von vier Kindern, hat lange beim SV Pfingstweide gespielt und wohnt auch in dem Stadtteil. Sein ältester Sohn Ali läuft für die D-Junioren von BW Oppau auf. „Mit sieben Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Wir haben zunächst im Hunsrück gelebt und sind 2000 nach Ludwigshafen gezogen, wo Onkel und Großvater gewohnt haben“, erzählt der Trainer. Der Disponent in einer Firma aus der Transportbranche kennt KSV-Vereinschef Mehmet Öztürk seit vielen Jahren. „Er wollte mich schon öfter holen. Jetzt hat es geklappt“, betont Celik. Mit ihm soll irgendwann der Aufstieg gelingen.