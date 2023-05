Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Wochen nach den meisten anderen Ligen hat die Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt den Spielbetrieb aufgenommen. In der Staffel Ost sind die SG Limburgerhof und der FSV Schifferstadt II jeweils mit einem Sieg gestartet. Die beiden treffen nun am Sonntag, 15 Uhr, in Limburgerhof aufeinander.

„Für den Auftakt war es eine akzeptable Leistung“, sagt SGL-Trainer Hassan Mahmoud mit Blick auf die Partie bei Phönix Schifferstadt II. Nach torloser erster Hälfte hat Limburgerhof