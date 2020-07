Die Brünnlein in Ludwigshafen fließen wieder. Zumindest nach und nach. Denn coronabedingt hatten sie eine Auszeit und wurden in diesem Jahr später in Betrieb genommen. Wasser läuft auch wieder im Brunnen auf dem Schillerplatz. Allerdings können sich die Oggersheimer derzeit nur werktags über das schöne Nass freuen. An Wochenenden wird die Anlage abgeschaltet. Das hat mit Corona allerdings gar nichts zu tun, sondern mit Bäumen. Weil Blätter und Samen die Abläufe im Marktbrunnen verstopft hatten, war er am 27. Juni übergelaufen, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt.

Damit das nicht noch mal passiert, soll der Brunnen laut Verwaltung zunächst bis Mitte August an den Wochenenden trocken bleiben. Nun richten sich die Blätter natürlich nicht danach, ob gerade Samstag oder Sonntag ist und fallen nicht nur an Wochenenden. Es wird darum gehen, dass an diesen Tagen niemand vor Ort ist, der sich im Fall einer Überschwemmung kümmern kann, beziehungsweise regelmäßig kontrolliert. Nach Mitte August wolle man schauen, ob das Problem weiter besteht. Wenn dem nicht so ist, steht einem stetigen Sprudeln auch in Oggersheim nichts mehr im Weg.