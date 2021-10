Fußball-Bezirksligist ASV Maxdorf wartet seit mittlerweile sechs Partien auf einen Sieg. Nur die erste Begegnung gegen Schlusslicht SC Bobenheim-Roxheim gewann das Team des Trainerduos Stephan Mehlem/Thomas Gomola. Den Negativlauf stoppen kann der ASV am Sonntag beim Gastspiel in Frankenthal (15.30 Uhr).

Vor eineinhalb Monaten sah die Welt des ASV noch rosig aus. Maxdorf war am ersten Spieltag Tabellenführer. Doch seitdem durchlebt die Mannschaft von Mehlem einen wahren Höllentrip und verlor alle Spiele.

Der Grund dafür ist schnell gefunden. Der ASV hat massive Verletzungsprobleme. Hinzu kämen einige Urlauber und Spieler, die an den Spieltagen nicht zur Verfügung stünden. Die Folge: „Wir haben schon fast 50 Spieler eingesetzt“, schätzt der Coach. Darunter seien auch etliche Spieler aus der zweiten Mannschaft, die zum Teil vorher selbst noch spielen mussten. Das Team hatte dementsprechend nie die Zeit, sich als Mannschaft zu Formen. Es herrsche zu viel Fluktuation.

Einzig auf der Torwartposition ist der ASV konstant. Schlussmann Maximilian Mohr hat sechs der sieben Spiele in der Liga absolviert. „Wenn er fit ist, ist er ein riesen Rückhalt für uns“, lobt Mehlem seinen Schützling. Doch auch der 25-jährige Keeper hat mir den teilweise sehr hohen Niederlagen zu kämpfen. „Das ist kein schönes Gefühl. So viele Tore habe ich lange nicht mehr bekommen“, sagt Mohr. Der Torhüter vermisst vor allem die Qualität im Kader des ASV. Viele gute Spieler haben den Verein in den letzten beiden Jahren verlassen. Zu wenige seien hinzugekommen, beklagt er. Das Team werde immer älter und junge Spieler kämen kaum nach oder sie schauen nach dem Geld. Das gebe es so in Maxdorf nicht, macht Mohr klar.

Klar scheint indes, wie der ASV beim Gastspiel beim VfR Frankenthal agieren wird. „Wir werden tief stehen. Es wird darauf ankommen, dass wir Geduld haben und auf Konter spielen“, erklärt Mohr. Wer genau dann in rot-weiß auf dem Platz stehen wird ist fraglich.