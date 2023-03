Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gewichtheber des AC Mutterstadt starten am heutigen Samstag mit einem Kampf beim TSV Blau-Weiß Schwedt in eine stark verkürzte und geschrumpfte Bundesliga-Saison.

Neben diesem Wettkampf bestreitet der ACM in seiner Gruppe nur noch den Heimkampf gegen den AV 03 Speyer am 22. Mai. Die Athleten des Zweitligisten KSC 07 Schifferstadt verzichteten in der aktuellen Situation