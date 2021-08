Alexander Haferstroh ist mit 40 Jahren der Senior im Team des Bezirksligisten FV Freinsheim. Der ehemalige Flügelstürmer, der unter anderem beim Ludwigshafener SC und dem ASV Fußgönnheim spielte, beackert mittlerweile die Zentrale beim FVF und gestaltet das Spiel. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfR Frankenthal spricht er auch über seine Zukunft.

Herr Haferstroh, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg über den VfR. Der FVF bestimmte in den ersten 45 Minuten das Spiel. In der zweiten Halbzeit kam der VfR besser in die Partie. Woran lag das?

Das ist eigentlich unerklärlich. Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt und unnötig komplizierte Spielzüge probiert. Damit macht man den Gegner stark und hat es am Ende schwer. Wir können froh sein, dass wir nicht noch den Ausgleich bekommen haben.

Vergangene Saison belegte Freinsheim zum Zeitpunkt des Abbruchs den ersten Platz. Auch in diese Runde startete der FVF optimal. Was ist möglich?

So lange es so weiter geht, ist alles in Ordnung. Das inoffizielle Ziel lautet, oben mitzuspielen. Und wenn es wir in die Aufstiegsrunde einziehen, haben wie ein Teilziel erreicht.

Vor einigen Jahren spielten Sie in der Verbandsliga für den LSC. Gibt es da noch Kontakte, die Sie pflegen?

Zusammengespielt habe ich noch mit Kapitän Bernd Fröhlich und Trainer Steffen Lang. Alle anderen von damals sind weg. Von der Mannschaft kenne ich sonst keinen, Kontakte bestehen nicht mehr.

Sie sind mittlerweile 40 Jahre alt, wirken aber immer noch fit. Auch gegen den VfR spielten Sie die 90 Minuten durch. Was ist Ihr Geheimnis und wie lange wollen Sie noch spielen?

(Lacht) Da gibt es kein Geheimnis. Ich war die ganzen Jahre über nicht verletzt gewesen, und meine Knochen haben wenig Gewicht zu tragen. Ich glaube, wenn die letzten zwei Runden normal verlaufen wären, hätte ich wohl schon Schluss gemacht. Nach diesen zwei abgebrochenen Saisons kann man jedoch nicht aufhören.

Interview: Mathias Wagner