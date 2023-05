Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie verhagelt vielen Energieversorgern die Bilanz für 2020. So ist es auch bei den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL), die am Montag ihre Zahlen vorgestellt haben. Das Ergebnis ist ins Minus gerutscht – was auch mit dem Hackerangriff im vergangenen Jahr zu tun hat.

Das Jahresergebnis der TWL AG sinkt von 12,3 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 4,3 Millionen Euro im Jahr 2020. Auch das Ergebnis des TWL-Gesamtkonzerns (inklusive Tochterunternehmen und Beteiligungen)