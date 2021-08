Favoritensiege und Überraschungen hat es beim fünften LK-Tennisturnier auf der Anlage des Post SV Ludwigshafen gegeben. Turnierleiter Daniel Bergtholdt freute sich über eine nahezu rundum gelungene Veranstaltung mit jeder Menge hochklassigem Tennis.

Nein, ganz zufrieden war Bergtholdt nicht. Das lag bei fast 100 Sportlern aber weder an der Quantität, und bei starken und ausgeglichenen Feldern schon gar nicht an der Qualität. Viel mehr war es die eigene Leistung, mit der der Turnierleiter des Post SV nicht einverstanden war. „Ich wäre gerne noch etwas weitergekommen“, haderte er. Als Punkt sieben der Setzliste war für ihn in Runde zwei Schluss, wie überhaupt alle Spieler des Post SV früh die Segel streichen mussten und sich dafür auf die Rolle als gute Gastgeber konzentrieren konnten. Mit Erfolg. „Wir haben eine Menge positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach ein paar Prozent mehr Engagement in die Veranstaltung stecken.“

Davon profitierte im stärksten Feld, den Herren eins der Leistungsklassen eins bis 14, am Ende Samuel Seeger vom TC Ketsch, der in einem badischen Finale gegen Tim Rode vom TC Plankstadt mit 3:6, 7:5, 10:5 siegte. Rode war dabei Opfer seines Halbfinalerfolges gegen den topgesetzten Julian Ketteler vom TC Schwarz-Weiß Neckarau geworden, den er in drei Sätzen niederrang. Dafür fehlte ihm im Finale in den entscheidenden Ballwechseln die Kraft. Bei den Herren zwei der Leistungsklassen zwölf bis 25 feierte Max Kahmann seinen ersten Turniersieg bei den Aktiven. Der Junior vom TC Rot-Weiß Neustadt steigerte sich von Runde zu Runde, verpasste im Halbfinale dem Turnierfavoriten Leonard Elischer aus Ketsch eine 6:0, 6:0-Abreibung, die berüchtigte „Brille“. Er war auch im Finale von Sebastian Ruth vom Mannheimer Tennisclub Harmonie nicht zu stoppen, gewann nach Anfangsnervosität mit 1:6, 6:2, 10:7. Der Sieg bei den Damen ging an Laura Herold vom TC Ketsch, die in einem spannenden Finale Janina Eckrich vom TV RW Haßloch mit 7:6, 7:6 niederrang.