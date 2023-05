Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zweite Herrenmannschaft des BASF TC Ludwigshafen ist nach der Absage der Tennis-Bundesliga-Saison aktuell das Aushängeschild des Vereins. Am Wochenende feierte das Team in der Oberliga einen gelungenen Saisonauftakt. Die SG WMA Nordsaar fertigte Ludwigshafen mit 19:2 (10:2) am – und übernahm gleich am ersten Spieltag die Tabellenführung. Ein Platz, den das Team bis zum Saisonende behalten will. Routinier Christian Hirschmüller wagte den Ausblick auf die Corona-Saison.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, auch wenn Sie das Spitzeneinzel gegen Simon Junk verloren haben.

Ja, für mich selbst hat die Saison zwei oder drei Wochen zu früh