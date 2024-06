War diesmal wohl nicht allzu schwierig, die Tipps waren zu gut oder der gezeigte Bildausschnitt war zu verräterisch: 63 Leser haben unser Rätselbild „Wo isses?“ richtig gelöst. Gesucht war das Haus der Gesundheit in der Gartenstadt.

Ärztehäuser sind im Kommen. Am Mittwoch war nach elf Monaten Bauzeit Richtfest für eines in Oppau. Anfang 2025 soll es an der Horst-Schork-Straße feierlich eröffnet und danach eventuell sogar erweitert werden. Zehn Millionen Euro werden investiert. Ein Mit-Investor, Chef der Firma Planwerk, hat bereits in ganz Deutschland Ärztehäuser gebaut – unter anderem auch das Lusanum in der Südlichen Innenstadt.

Im Haus der Gesundheit in der Leininger Straße in der Gartenstadt wurde bereits 2012 nach dreijähriger Planungszeit erste Patienten behandelt. Weil die Nachfrage groß war, wurde es zehn Jahre später, im September 2022, um ein zweites dreigeschossiges Haus erweitert. „Das vorhandene Ärztehaus platzt inzwischen aus allen Nähten, es gab hier einen hohen Erweiterungsbedarf“, sagte bei der Eröffnung Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). In der Stadt gebe es 400 niedergelassene freie Ärzte. Doch vielfach seien die Praxen in ihren Räumen nicht erweiterbar. Daher sei es wichtig, solche neuen Möglichkeiten zu schaffen, bilanzierte Steinruck beim Tag der offenen Tür.

Zwölf Praxen und Gesundheitsdienstleister

Heute stehen im Haus der Gesundheit insgesamt 3500 Quadratmeter Behandlungsflächen für zwölf Praxen und Gesundheitsdienstleister zur Verfügung. Von der hausärztlichen Grundversorgung bis zu spezialisierten Fachpraxen bildet das Haus der Gesundheit ein breites medizinisches Spektrum ab und ist damit nicht nur ein Garant für die Gesundheitsversorgung in der Gartenstadt, sondern auch für angrenzende Stadtteile.

Es ist zudem akademische Lehrpraxis der Universität Mannheim und Ausbildungsstätte für Assistenzärzte. 105 Mitarbeiter sind im Haus der Gesundheit beschäftigt. 35 Ärzte und Therapeuten kümmern sich um 38.500 Patienten, die dort jährlich ein- und ausgehen.

Der gezeigte Ausschnitt. Foto: ier

Klingt nach Erfolgsgeschichte. Internist und Mitbegründer Peter Uebel, der im Stadtrat die CDU-Fraktion anführt, erklärt sie so: „Durch die verschiedenen Fachdisziplinen können viele Gesundheitsfragen direkt vor Ort geklärt werden.“ Der gute Austausch zwischen den Praxen stehe im Vordergrund und komme letztlich den Patienten zugute, ergänzt der 60-Jährige. Allen Praxen sei es wichtig, für ihre Mitarbeiter ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Dies insbesondere bei einem zunehmenden Mangel an medizinischen Fachangestellten, Therapeuten oder Ärzten.

Und, so Uebel weiter: „Die gute Verkehrsanbindung und direkte Nähe zum Maudacher Bruch schaffen eine gute Arbeitsatmosphäre.“ Der Mediziner ist überzeugt: „Ohne das Ärztezentrum hätten wir ein Versorgungsproblem in der Gartenstadt.“ Und wohl nicht nur dort. Im November 2008 sei ihm erstmals die Idee für ein Ärztehaus in der Gartenstadt gekommen, so Uebel. Bei der Planung habe sich anschließend der Wunsch nach einem medizinischen Versorgungszentrum entwickelt.

Mitbegründer: Peter Uebel. Foto: KUNZ

Das medizinische Versorgungszentrum umfasst verteilt auf zwei Gebäude Facharztpraxen für Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Gastroenterologie und Innere Medizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Urologie und Orthopädie, (Unfall-)Chirurgie und Sportmedizin. Des Weiteren gibt es Praxen für Diabetologie, Physiotherapie, Logopädie sowie die Apotheke 2000, eine Hörgeräteversorgung und einen Orthopädie-Schuhtechniker mit Sanitätshaus.

Zwei Gewinner ausgelost

Das Haus der Gesundheit ist zwar bekannt in der Stadt, manche Leser haben aber dennoch auf das „BASF Medical Center“ getippt und lagen damit falsch. Korrekt gelöst haben unser Bilderquiz Ursel Witting aus Ludwigshafen und Gunter Schrotz aus Mutterstadt. Sie wurden aus den richtigen Einsendungen als Gewinner ausgelost und werden von uns verständigt. Beide dürfen sich über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen.

Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Juli.