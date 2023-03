Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Wochen hätten die Handballfrauen der TSG Friesenheim in der Oberliga beim Aufstiegsaspiranten TSV Kandel antreten sollen. Auf Grund eines Corona-Verdachtsfalls in der Kandeler Mannschaft wurde das Spiel ausgesetzt und hätte an diesem Wochenende nachgeholt werden sollen. Doch auch diese Partie findet nicht statt. Dieses Mal meldete die TSG Friesenheim Probleme.

Probleme auf mehreren Ebenen – so lässt sich die aktuelle Lage bei der TSG Friesenheim darstellen. Zum Teil sind diese nicht selbst verschuldet. „Die Coronabestimmungen der Stadt Ludwigshafen