Den FC Arminia Ludwigshafen und den TuS Mechtersheim verbindet eine gesunde Rivalität. Ralf Gimmy war Trainer in Mechtersheim und ist es nun beim FCA. Peter Klug stand im Tor beider Vereine. Für ihn ist das Duell am Montag eine ganz besondere Begegnung. Nach dem Spiel bei seinem Ex-Klub will Klug sich nicht erneut entschuldigen müssen.

Die Frage muss kommen. Wie war das beim Ausgleichstor des FC Speyer vor einer Woche? Peter Klug ist keiner, der nach Ausflüchten oder Entschuldigungen sucht. Keiner, der den unebenen Rasen erwähnt und behauptet, der Ball sei deswegen versprungen. „Mein Fehler, ganz klar. Ich hatte zwei Gedanken im Kopf: Wie gehe ich zum Ball? Ich habe mich für den falschen entschieden“, sagt Klug. Der Torwart verfehlte bei der geplanten Fußabwehr die Kugel und Speyer erzielte das 1:1. „Ein Blackout. Das ist kein schönes Gefühl. Wenn der Torhüter einen Fehler macht, ist es meistens ein Tor, und das bleibt haften“, erklärt der 28 Jahre alte Schlussmann.

Ein robuster, cooler Typ

Man dürfe aber nicht hadern, müsse weiter konzentriert bleiben. Klug blieb es und verhinderte wenig später mit einem tollen Reflex gegen Daniel Schattner einen weiteren Gegentreffer. „Diese Parade hat mich aufgebaut“, betont Klug. Mentale Spätfolgen befürchtet Trainer Ralf Gimmy nicht. „Peter ist ein cooler Typ, physisch wie psychisch robust. Der steckt das weg“, ist der Coach überzeugt. Eine Entschuldigung Klugs wies Gimmy zurück. „Er muss sich nicht entschuldigen, andere machen auch Fehler. Wir gewinnen und verlieren als Team“, betont Gimmy.

Das Spiel gegen Speyer hat Klug abgehakt, der Blick geht nach vorne. Der gebürtige Saarländer, der vor sieben Monaten Vater von Töchterchen Leni wurde, freut sich riesig auf die Partie am Montag. „Darauf fiebere ich hin. Für mich ist dies das schönste Spiel der Saison“, erklärt der Torwart. Vier Jahre trug er das Trikot der Mechtersheimer, verließ den Klub, weil sich bei Arminia eine ideale Konstellation bot. Klug, sein Torwartkollege Kevin Urban und Torwarttrainer Michael Hauk sind dicke Freunde, weit über das wöchentliche Übungsprogramm hinaus. „Auch, weil wir immer ehrlich zueinander sind“, verdeutlicht der als Anlagenmechaniker arbeitende Klug. Urban und er stehen als Bonbon in den Partien gegen ihre Ex-Klubs Worms und Mechtersheim im Kasten.

Klug hütete für die Arminia von 2011 bis 2016 in 126 Oberligaspielen den Kasten. Das bedeutet in der Einsatzliste des FCA Platz fünf. Er strahlt Sicherheit aus, eine Bierruhe und Reaktionsschnelligkeit zeichnen ihn zudem aus. Der Peter Klug der ersten Arminia-Zeit und der von heute unterscheiden sich vor allem optisch. Der Torhüter hat sich etliche Tattoos stechen lassen. „Beide Unterarme, Rücken, Hände und Hals“, listete er Körperpartien auf, die verziert sind. Bis zu sechs Stunden habe eine Prozedur gedauert. „Schmerzen empfinde ich keine, auch deshalb ist mit den Tattoos noch nicht Schluss“, erklärt Klug.

Mit dem Rad zum Spiel

Auch für Coach Gimmy ist die Partie gegen Mechtersheim das Spiel des Jahres. „Ich war 23 Jahre beim TuS und habe viel Herzblut investiert. Wir wohnen seit über 20 Jahren im Ort, und ich habe nur einen Kilometer zum Platz“, informiert Gimmy. Er fährt am Montag mit dem Rad zum Spiel und hofft auf einen Sieg, „um auf der Rückfahrt die Anhöhe beflügelt nehmen zu können“.