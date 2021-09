Fußball-Bezirksligist Ludwigshafener SC wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und ist Vorletzter. Nachbar ESV Ludwigshafen hat zuletzt zweimal verloren und rangiert davor. Dies belegt, dass das Derby am Sonntag, 15 Uhr, auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt für beide ungemein wichtig ist.

„Mit einem Punkt aus drei Partien haben wir einen Fehlstart hingelegt. Da gibt es nichts schönzureden“, spricht Sören Breininger Klartext. Der Coach, der mit Steffen Lang ein Trainer-Duo bildet, nennt katastrophale Aussetzer in der Defensive mit ausschlaggebend für die Minusserie. „Wir erlauben uns unzählige Stellungs- und Abspielfehler, haben ein schlechtes Umschaltspiel nach hinten und bekommen regelmäßig Tore nach Einwürfen“, listet Breininger die Mängel auf. Das 1:0 für den BSC Oppau am vergangenen Samstag ähnelte frappierend dem 4:3-Siegtor von Rot-Weiss Seebach am ersten Spieltag. Fatal seien jedoch nicht nur Patzer in der Abwehr, auch die Chancenverwertung sei mangelhaft. „Und insgesamt machen wir mannschaftstaktisch zu viele Fehler“, hat der Trainer erkannt. Zwischen den Strafräumen spiele der LSC ganz passabel, aber da, wo Spiele entschieden werden, hakt es bei den Hochfeldern. „Wir müssen und werden Lösungen finden“, gibt sich Breininger kämpferisch. Der ESV sei am Sonntag eine richtige Herausforderung. Aber eigentlich sei es egal, wer Gegner ist.

Die „Eisenbahner“ hielten gegen den neuen Spitzenreiter Freinsheim zuletzt eine Stunde lang ihren Kasten sauber, waren präsent, brachen dann aber ein und unterlagen 0:5. „Wir haben die Taktik geändert und die Zentrale mit drei Sechsern verstärkt, weil Freinsheim gerade in der Mitte mit den erfahrenen Alexander Haferstroh und Thomas Wiszniowiecki seine Stärken hat“, spricht Trainer Eric Ledwina über die Ausrichtung. Dies sei im Abschlusstraining thematisiert worden. Das habe im Spiel lange gut geklappt, doch dann hätten die frischen und spritzigen Gäste das Tempo angezogen. „Der Doppelschlag zum 0:2 innerhalb von nur drei Minuten hat uns das Genick gebrochen“, verdeutlicht Ledwina. Letztlich sei der ESV unter Wert geschlagen worden, was das Studium der Videobilder bestätigt habe. „Die drei Punkte, die wir bisher geholt haben, entsprechen nicht unserer Leistung. Ich bin zufrieden, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gestimmt haben“, betont der Übungsleiter. Das 0:5 müsse man ausblenden, zumal es beim LSC ein völlig anderes Spiel geben werde.