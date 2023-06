Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Eckrich (31) ist Kapitän und Leistungsträger beim A-Ligisten FSV Schifferstadt II. Der Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen ist in Schifferstadt aufgewachsen und wohnt auch dort. Eckrich begann mit dem Fußball bei Phönix und spielte bis zur C-Jugend im Angriff, ehe er zum defensiven Mittelfeldspieler und später zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde, was er auch heute spielt. In der B-Jugend wechselte er zum FSV, wo er seine Laufbahn beenden will.

Herr Eckrich, nach dem Aufstieg vor zwei Jahren habt ihr eine starke erste Runde in der A-Klasse gespielt. Auch der Start in die Serie 2020/21 verlief gut. Warum ist der FSV danach ein Stück weit vom Weg abgekommen?

Uns