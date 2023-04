Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Constantin Diem hat sein Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium mit der Traumnote 1,0 bestanden. Kaum hat er die Reifeprüfung absolviert, muss er weiter büffeln – und zwar intensiv. Denn der 18 Jahre alte Ludwigshafener will an einer Universität studieren, an die nur ein Bruchteil der Bewerber dürfen.

Constantin Diem hat das Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen besucht. Er ist zielstrebig und engagiert. Diese Charakterzüge waren wohl mitausschlaggebend, dass er in diesem Jahr zu