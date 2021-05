Christian Klimek ist Schmerzen gewöhnt. Der Kreisläufer des Bundesligisten Eulen Ludwigshafen hat schon einige Verletzungen hinter sich. Am Sonntag aber litt die Seele. Die Niederlage gegen Nordhorn-Lingen wurmte den 31-Jährigen. Doch er nimmt etwas Positives mit.

Christian Klimek zupfte und zerrte am Klebeband. Nach dem Spiel gegen Nordhorn-Lingen befreite sich der Kreisläufer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen vom Tape, das um seine Finger und Handgelenke gewickelt war. Nicht nur an den Händen sind Spuren von Klimeks Vorkehrungen zu sehen, auch seine Beine sind zugepflastert mit farbigen Streifen. Diese Tapes klebt Klimeks Schmerztherapeut Markus Erhard an die Beine. „Ihn habe ich in der Physiotherapie kennengelernt. Er schaut nach meiner Statik, ob ich einigermaßen in der Reihe bin und hilft mir, Schmerzen zu nehmen und mich zu korrigieren. Es hilft. Unfassbar. Ich nehme seitdem keine Schmerzmittel für den Rücken mehr“, sagt Klimek.

Am Sonntag waren es weniger körperliche Schmerzen, die Klimek ertragen musste, sondern mehr seelische. Die 26:28 (12:15)-Niederlage im Abstiegsduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen tut weh. Sie schmerzt, weil die Eulen es verpasst haben, eine erfolgreiche Woche mit Siegen beim HC Erlangen und gegen den Bergischen HC zu vergolden. Sie vergaben auch eine große Chance, den Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf einen Punkt zu verringern. Zudem wäre es ein Novum in der Bundesliga für die Eulen gewesen. Drei Siege in Folge – das gab es noch nie. „Es waren Kleinigkeiten, die sich summiert haben. Wir wussten, dass es ein Muss-Spiel ist für uns“, sagte der 31 Jahre alte Klimek, „in der zweiten Halbzeit spielen wir, also hätte es keine erste Halbzeit gegeben. Zum Ende des Spiels hin war es dann eine 50:50-Sache.“

Klimeks Routine und Erfahrung sind nun gefragt

Die Eulen Ludwigshafen zeigten eine maue erste Halbzeit. Es war Magerkost. Es lief nicht viel zusammen. Jedenfalls gab es viel Redebedarf in der Halbzeit. „Wir haben bessere Qualitäten in allen Belangen, in der Abwehr, im Angriff und im Zusammenhalt. Das hat uns Ben mitgeteilt“, erzählte Klimek. Die Tugenden, die die Eulen gegen Erlangen und den Bergischen HC auszeichneten, vermisste Trainer Ben Matschke am Sonntag gegen Nordhorn. „Das war ja auch so“, pflichtete Klimek seinem sportlichen Vorgesetzten bei.

Auch für Klimek war es ein gewisser Rückschlag. Am Donnerstag noch brillierte er beim Sieg gegen den Bergischen HC. Klimek war sprichwörtlich der Fels in der Brandung. Er blockte wichtige Würfe, arbeitete unermüdlich im Innenblock. Klimek war eine zentrale Figur im Abwehrverbund. Doch am Sonntag gegen Nordhorn-Lingen fehlte die Emotionalität, die Agilität, vielleicht auch etwas die mentale Frische. Drei Spiele in sechs Tagen gehen nicht spurlos an der Mannschaft vorüber – nicht nur körperlich, auch mental.

Christian Klimek sucht im Moment der Niedergeschlagenheit aber nach positiven Erkenntnissen. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Das Gute aber ist, dass wir zwei Spiele gewonnen haben, die wir hätten nicht gewinnen müssen. Wir haben noch neun Spiele. Wir spielen noch gegen Essen, Minden, Balingen, Leipzig. Wir haben also noch ein gutes Programm, um uns in eine Ausgangsposition zu bringen, wo wir vor den letzten beiden Spieltagen dann schauen, was noch möglich ist“, analysiert Klimek.

Christian Klimek gehört zu den Routiniers bei den Eulen. Er kam vor der Saison vom TBV Lemgo. Dort hat er vier Jahre lang gespielt. Er weiß, wie man mit Druck- und Stresssituationen umgeht. Seine Aufgabe als Führungsspieler ist es, die jungen Akteure zu führen.

Klimek ist kein Vollprofi. Er arbeitet 25 Stunden in der Woche als Personalberater bei einem Sponsor in Mannheim. Mitspieler Jannek Klein ist derzeit bei dem Unternehmen in Ausbildung. „Ich brauche ihm nichts zu erklären, er weiß die Sachen. Er hat die schriftliche Prüfung gerade für seine Ausbildung bestanden. Er braucht noch eine mündliche.“

Christian Klimek steht bis 2022 bei den Eulen Ludwigshafen unter Vertrag. Er plant aber schon über die Zeit hinaus. In Oggersheim ist er gerade von einer Wohnung in ein Haus umgezogen. „Das war ein Schnäppchen. Die Miete ist günstig. Das hat sich angeboten“, sagt er. Er hat nun mehr Platz für seine Familie. Und er hat einen Garten. Da können dann später die beiden Jungs herum toben. „Der Garten ist mir fast schon zu groß“, sagt Klimek: „zu viel Arbeit“.