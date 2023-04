Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Pfingstmontag haben wir in Oggersheim Christian D. und seinen fast zwei Jahre alten Sohn getroffen. Der 42-Jährige stammt aus dem württembergischen Affalterbach, kam 1999 als Student in die Region und lebt seit 2017 in Oggersheim.

Wie kamen Sie nach Ludwigshafen?

Das ist eine längere Geschichte. Ich habe zunächst für ein Mediendesign-Studium in Mannheim in einem Studentenwohnheim im Jungbusch gelebt.