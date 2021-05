Talentschuppen: Charlotte Back ist 16 Jahre jung, lebt in Oftersheim und gehört zu den vielversprechendsten Golftalenten in Deutschland. So wurde sie 2020 unter anderem Team-Europameisterin mit der U18, gewann die European Young Masters und holte den deutschen Meistertitel der U16 – als jüngste Spielerin im Team.

Charlotte Back hat im Alter von fünf Jahren begonnen, Golf zu spielen. Angefangen hat alles im Golf-Club (GC) St. Leon-Rot. Über das Jugendtraining kam sie in die Nachwuchsförderung des Clubs und später in den baden-württembergischen Landeskader. 2019 wurde sie im Team baden-württembergischer Mannschaftsmeister und holte Rang zwei im Einzel bei der internationalen Matchplaytrophy in Heddesheim. Ihre Erfolge gingen an Nationalkader-Trainier Sebastian Rühl sowie den Co-Trainern Justin Walsh, Esther Poburski, Mario Hansch und Christian Marysko nicht vorbei. 2019 folgte die Nominierung in die Jugendnationalmannschaft, bei der sie mit 15 Jahren die jüngste Teilnehmerin war. Aufgrund dieser Entwicklung wurde sie auch in das Damen-Bundesliga-Team vom GC St. Leon-Rot berufen. So ein steiler Aufstieg ist außergewöhnlich.

Im vergangenen Jahr, das Corona-bedingt später begann und auch deutlich weniger Turniere im Kalender aufwies, ging es trotz allem noch erfolgreicher zu. Zwar fanden die Bundesliga-Spiele nicht statt, doch auf internationaler Ebene konnte Charlotte Back, die das Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim besucht, durchstarten. Die erste große Aufgabe kam mit der Nominierung für die European Young Masters U16 in Tschechien. Da spielte sie mit Emilie von Finckenstein sowie Tom Haberer und Carl Siemens die Meisterschaft für Deutschland im Junior-Team. Dort gewann das gemischte Quartett mit deutlichem Vorsprung souverän. In der weiblichen Einzelwertung siegte ihre Partnerin vor Charlotte Back, so dass sich die beiden auch die Spitze der Einzelwertung mit Platz eins und zwei sicherten.

Jüngste Spielerin bei U-18-EM

Als weiteren Höhepukt der Saison stand Mitte September die deutsche Einzelmeisterschaft in Schloss Westerholt bei den bis 16-Jährigen an. Dort lag Back, die derzeit ein Handicap von +4,4 hat, alle drei Turniertage an der Spitze und sicherte sich mit sechs Schlägen Vorsprung den Titel. Damit machte sie sich selbst zu ihrem 16. Geburtstag das schönste Geschenk.

Mit dem Titel kam die Nominierung für das Turnier der deutschen Juniorinnen (U18) für die Team-Europameisterschaft in der Slowakei. Dort trat sie ebenfalls als jüngste der vier Spielerinnen in der Mannschaft an. Das Quartett kam ohne Spielverlust ins Finale gegen Schweden, die Favoritinnen und Rekordmeisterinnen. Das Endspiel gestaltete sich spannend. Auch hier ging Charlotte Back mit ihrer Partnerin ohne Punktverlust aus dem Turnier und die Juniorinnen holten Gold für Deutschland.

Doch was treibt die junge Gymnasiastin an und wie lauten ihre Ziele? Wie kam sie zum Golfsport?

Charlotte Back: Laut Erzählungen meiner Eltern war ich fünf Jahre, als sie mich mit zu einem sogenannten „Members-Day“ in den Golfclub genommen haben. Dort standen Kinderschläger, die ich dann unbedingt haben wollte, um mit meinen Eltern spielen zu können. Dann kam ein Trainer vorbei und fragte, ob ich schon lange spielen würde. Aus Spaß gab er dann meinem Vater den Tipp, dass er es besser lassen sollte und dafür das Geld in mich investieren sollte. So kam ich dann dazu, dass ich das erste Mal an einem Bambinitraining teilnehmen durfte.

Was fasziniert Sie am Golfsport denn so sehr?

Mich fasziniert, dass man den Sport als Einzelsport und als Mannschaftssport betreiben kann. Man ist als Spielerin selbst für seine Fehler verantwortlich und muss eine sehr lange Zeit – fünf Stunden – sehr konzentriert sein und mit Drucksituationen umgehen können. Und eigentlich sucht man beim Golfen immer wieder den perfekten Schlag.

Wie oft trainieren Sie und wie sieht das Training aus?

Wir trainieren ganz normal – eben unter Corona-Bedingungen. In St. Leon-Rot darf man maximal zu zweit auf den Golfplatz. Bedingt durch den Abschlag hält man da den notwendigen Abstand. Trainieren wir indoor, zum Beispiel im Fitnessstudio, und sind mehrere Personen, tragen wir Maske. Allerdings trainieren wir gerade mehr oder weniger ins Leere. Ein Damenturnier wäre jetzt in Portugal gewesen, was jedoch aufgrund der Pandemie und der verschärften Lage in dem Land abgesagt wurde. Der nächste Vergleich stünde in Spanien an. Das sind alles Einzelturniere, zu denen ich mit der Nationalmannschaft reisen würde und zu denen man sich über die Weltrangliste qualifiziert. Der Fokus liegt zudem auf der Team-EM, die im Juni in den Niederlanden geplant ist. Hier möchten wir natürlich den Titel verteidigen. Ein weiteres Ziel ist die Teilnahme am Team Junior Solheim Cup, bei dem zwölf Teilnehmer unter 18 Jahre aus Europa gegen zwölf Spieler unter 18 Jahre aus den USA antreten. Zudem möchte ich gern bei der Team-WM dabei sein, zu der sich drei Spielerinnen von Deutschland qualifizieren können.

Wer ist Ihr Vorbild im Golfsport?

Ich finde viele Spielerinnen und Spieler toll, aber ein richtiges einziges Vorbild habe ich tatsächlich nicht.

Möchten Sie eine Profilaufbahn einschlagen?

Ja, ich möchte Profi werden, da mir der Golfsport viel Freude bringt und ich mein Hobby zum Beruf machen kann. Und natürlich das Spielen auf Turnieren und Plätzen, die ich als Amateurin so vielleicht nie spielen könnte.

Welche Ziele verfolgen Sie als nächstes?

Dass ich hoffentlich eine volle Saison 2021 spielen kann inklusive der Bundesliga-Spiele und nicht durch Corona-Ausfälle nur trainieren darf. Dann natürlich, dass ich meine Titel verteidigen und vielleicht durch internationale Turniere weitere Titel erreichen kann. Ich möchte noch anmerken, dass ich nur durch die Unterstützung des GC St. Leon-Rot und namentlich durch Herrn Dietmar Hopp überhaupt die Möglichkeit habe, meinem Hobby so intensiv nachgehen zu können. Auch die Unterstützung meiner Schule – dem Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim, der Institution Anpfiff ins Leben, des Deutschen Golfverbandes und natürlich meiner Familie machen das so möglich.