Brigitte Arwers ist im Januar 2021 mit ihrem Mann Robert Borggräfe in dessen Heimat gezogen: Oppau. Seinen Wunsch, nach Santiago de Compostela zu pilgern, konnte er sich aber nicht mehr erfüllen – noch im April des Jahres starb er an einer Krebserkrankung. An seiner Stelle hat seine Frau diese Reise unternommen.

„Ich wusste zu Beginn nicht, was mich erwartet“, sagt Brigitte Arwers. Sie sei gestartet wie ein unbeschriebenes Blatt, wusste nicht, was der Tag bringt. Sie habe es als verrückt empfunden,