Was tun nach Schule oder Studium? Die BASF gibt Einblicke zu Beruf und Quereinstieg – weit über die bekannten „Chemie-Jobs“ hinaus.

Die BASF ist in 93 Ländern vertreten und blickt mittlerweile auf eine mehr als 160-jährige Unternehmensgeschichte. Ein Unternehmen überlebe durchschnittlich 17 Jahre, sagt Elmar Benne. Er leitet bei der BASF in Ludwigshafen die Aus- und Weiterbildung. Junge Menschen suchen Orientierung, doch Technikberufe seien oft noch erklärungsbedürftig, erklärt er. Was macht ein Chemikant in der Produktion? Wie sieht eine Chemieanlage genau aus?

Auf dem Infotag durchlaufen Interessierte Schulungsanlagen, um realistische Einblicke zu gewinnen. Das Berufswahlspektrum im Kopf erweitern: Das ist das erklärte Ziel der umfangreich konzipierten und sorgfältig geplanten Veranstaltung. In der Eingangshalle sind verschiedene Ausbildungsbereiche zu Elektro- und Metalltechnikberufen, zur naturwissenschaftlichen Ausbildung, Produktion, Gastronomie sowie zum dualen Studium und Kaufmännischen durch Informationsstände abgebildet.

Schulnoten nicht entscheidend

Viele Auszubildende und Berufstätige beraten an dem Tag selbst, das Angebot wirkt anfangs beinahe überwältigend. Benne empfiehlt, sich in der Halle zunächst umzusehen und einen kleinen Berufsorientierungstest zum Einstieg zu machen, um danach gezielt Ausbildungsgebäude zu besichtigen.

Der Andrang in den Hallen war groß. Foto: Allegra Bosch

„Ich glaube, dass wir – auch wenn wir gerade in wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sind – nach wie vor exzellente Ausbildungsbedingungen haben und gute Arbeitsbedingungen ermöglichen können“, so Benne. Schulnoten spielen im Auswahlprozess generell keine Rolle. Gefiltert wird im aufwendigen Bewerbungsprozess über Eingangstests, die sich innerhalb derselben Schule schon je nach Lehrer unterscheiden können. Das einjährige Orientierungsprogramm „Start in den Beruf“ kann bei durchwachsenen Schulleistungen oder fehlender familiärer Unterstützung außerdem für die bestmögliche Vorbereitung sorgen. Mehr als 80 Prozent der Absolventen machen hinterher eine Ausbildung bei der BASF.

„Mädchen für alles“

Bei weit mehr als hundert Produktionsanlagen ist der mit Abstand wichtigste Ausbildungsbereich die Produktion. Der Chemikant hält als „Mädchen für alles und Flugkapitän“, wie Denis Roth es ironisch formuliert, die Produktion am Laufen. Das ist eine große Verantwortung. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. In riesigen Übungsanlagen dürfen und sollen sich Auszubildende „die Finger verbrennen“ – mit Wasser und Salzlösungen wird ganz gefahrlos geübt.

Heute darf jeder Besucher mal die Handräder aufschrauben und die großen Maßstäbe der Produktion hautnah erleben. Als Mitbringsel können Ethanol-Moleküle aus Plastikperlen zusammengesteckt werden. Immer tiefer geht es in das rauschende Chemie-Nest aus ineinander verschlungenen Rohren hinein, zwischen Zentrifugen und Verdampfern.

Familien können zusehen

Levi sucht nach dem eingebauten Fehler im Hauptstromkreis und liest in Begleitung seines Vaters den Stromlaufplan. Der 15-Jährige geht in die zehnte Klasse des Max-Planck-Gymnasiums und ist direkt in den Raum zur Antriebstechnik gekommen. Mechatronik und Elektronik: Das interessiert ihn. Tim Joachim ist in diesem Bereich Azubi im letzten Ausbildungsjahr und prüft Levis Ergebnis. Azubis, die ihre Lehre erst im nächsten Jahr anfangen, wurden zum diesjährigen Infotag das erste Mal ganz gezielt eingeladen.

Der Zeitraum zwischen Vertrag und Ausbildungsstart ist lang, sagt Elmar Benne. So können die Nachwuchskräfte ihren künftigen Ausbildungsbetrieb vorab sehen und ihn sogar Angehörigen zeigen. In einer Willkommensveranstaltung animiert Jugendmotivationsredner und Rapper Rico Montero, dass sie sich gegenseitig ein High-Five geben: „Wir sind bei der BASF, spricht er vor, wir haben es geschafft, bei uns läuft es.“