Der Friedhof in Edigheim ist zu klein. Das hat Gabriele Bindert als Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe dem Ortsbeirat Oppau in seiner Sitzung am Mittwoch erklärt. Als einziger der neun Ludwigshafener Friedhöfe brauche er langfristig eine Erweiterungsfläche.

Entgegen dem stadtweiten Trend sei der 26.075 Quadratmeter große Friedhof in Edigheim „sehr voll und sehr stark belegt“, erläuterte Gabriele Bindert vom Wirtschaftsbetrieb