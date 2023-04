Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Ausflug in die Stadtgeschichte, in die eigene Vergangenheit aber auch in die Zukunft: Ein Friedhofsbesuch verbindet zahlreiche Facetten des Lebens. Beim Tag des Friedhofs am Sonntag auf dem Hauptfriedhof gab es Informationen zu all diesen Aspekten.

Gabriele Bindert hatte einen besonderen Wunsch an das Streichquartett der Musikschule unter Leitung von Dan Fahlbusch: „Spielt doch auch einmal etwas Rockiges.“ Eine schwierige Aufgabe für Cello,