Die Neujahrsempfänge der Ortsvorsteher sind wegen der Pandemie abgesagt worden. Alle Amtsinhaber bitten wir deshalb zu einem Rundgang in ihrem Bezirk – um über Ziele und Wünsche für 2021 zu sprechen. Anke Simon (SPD) ist in ihrem Büro in Mundenheim auf vielen Kisten sitzen geblieben.

Im Mundenheimer Ortsvorsteherbüro ist gerade nicht sehr viel Platz. An der Wand neben dem großen Besprechungstisch türmen sich etliche Pappkartons. Nein, Ortsvorsteherin Anke