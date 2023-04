Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angelo Serratrice (32) hat für TSG Eisenberg, SW Frankenthal und ASV Birkenheide gespielt, ehe er beim SV Weisenheim II seine erste Trainerstelle übernahm. 2019 kehrte der in Ludwigshafen geborene Italiener zum ASV zurück, der in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz spielt. Der frühere Rechtsaußen, der nun defensiver agiert, arbeitet in der Telekommunikationsbranche als Teamleiter.

Herr Serratrice, Sie waren in Weisenheim Trainer, sind jetzt aber „nur“ noch Spieler. Fehlt Ihnen das Führen einer Mannschaft oder das Vorgeben von taktischen Ausrichtungen?

Ich