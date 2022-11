Der Franzose Emmanuel Peterfalvi hat mit Alfons eine Kunstfigur mit Herz, Witz und riesigem Puschelmikro erschaffen. Über Klischees und Komik hat Nicole Sperk mit dem 55-Jährigen gesprochen.

Herr Peterfalvi, Sie haben im November sehr viele Termine. Ist das ein typischer Monat?

Es sind durch Corona einige Termine verlegt worden, so dass es ein bisschen voller ist. Aber es ist fast typisch. Ich bin gerne auf Tour. Dazwischen mache ich noch Radio und Fernsehen in Saarbrücken.

Sie spielen mitunter an drei Abenden hintereinander drei verschiedene Programme. Respekt vor Ihrem Gedächtnis.

Ich mag die Abwechslung. Sonst gibt es eine Gefahr, dass es automatisch wird und nicht mehr mit Gefühl und Sensibilität vorgetragen wird. Die Programme verändere ich sowieso immer. Das hilft mir, wach zu bleiben.

Ich dachte früher immer, dass Sie an der Grenze zu Frankreich leben, und war überrascht, als ich las, Ihr Wohnort ist Hamburg …

… und das seit 30 Jahren.

Was machen Sie, wenn Sie Lust auf ein Schoko-Eclair haben?

Ich muss dann entweder sehr weit fahren mit sehr hohen Benzinkosten. Oder ich esse Labskaus.

Kennen Sie diese Sehnsucht nach Produkten aus Ihrer französischen Heimat?

Mittlerweile fühle ich mich halb als Deutscher, halb als Franzose. Am Anfang gab es diese Sehnsucht. Immer, wenn ich in Paris war, bin ich zu einem Restaurant gegangen, das früher ein Schlachthof war. Da gibt es einen Teller, der heißt „La Tentation de Saint Antoine“, da gibt es nur Merkwürdiges vom Schwein: Nase, Schwanz, Fuß, Backe. Ich bin kein Fan davon, aber ich habe das immer gegessen und gedacht: Jetzt fühle ich mich mit Frankreich. Ich fresse Frankreich. Das mache ich nicht mehr.

Arbeiten Sie auch in Frankreich?

Nein. Das ist immer privat. Familie, Freunde, Wandern. Ich wandere sehr, sehr gerne. So wie ich wandere, ist es besser in Frankreich. Neulich war ich mit zwei Freunden in den Seealpen, Zelten, komplett ohne Menschen. So etwas kann man in Deutschland nicht machen. Es gibt nicht die wahnsinnigen Berge, wo man keine Zivilisation hat. Und man darf dort nicht übernachten. Man muss eine Sondergenehmigung beantragen. (Lacht.)

Und in Frankreich darf man das?

Ja. Es ist eigentlich komplett egal, ob man es darf. Man macht es. Aber in dem Fall darf man es.

Welche Klischees stimmen noch?

Dass die Franzosen wahnsinnig gut im Bett sind. Dass die Deutschen pünktlich sind, stimmt – außer bei den Ärzten. Wenn ein Arzt nicht warten lässt, ist es sehr suspekt.

Sie leben jetzt länger in Deutschland, als Sie in Frankreich gelebt haben. Haben Sie den Moment zelebriert?

Oh ja. Ich habe ihn zelebriert, indem ich Deutscher geworden bin. Und es war auch genau das Jahr, in dem ich eingebürgert worden bin.

Haben Sie eigentlich den Einbürgerungstest machen müssen?

Aber natürlich. Und den kann man nicht so nebenbei machen, ich habe dafür arbeiten müssen. Da wurde vieles gefragt, was auch viele Deutsche nicht wissen.

Die allermeisten Deutschen, mich eingeschlossen, werden nie ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Auch das haben Sie geschafft.

Das war für mich eine sehr große Überraschung. Ich dachte zuerst, da hat jemand einen Witz gemacht. Das war ein großer Moment.

Stimmt das Bild des Franzosen, der auf die Straße geht oder die Straße blockiert, sobald er seine Interessen verletzt sieht?

Das sieht man einfach an der Anzahl von Protesten und Streiks. Auch wenn sich das im Moment ein bisschen wandelt, glaube ich. Ich finde, dass die Fähigkeit, zu verhandeln, gerade in Deutschland viel reifer ist. In Frankreich geht es erst einmal darum, auf die Straße zu gehen, auf die Fresse von dem anderen zu hauen. Im Endeffekt ist das Ergebnis relativ egal – leider. Dieses Bild von Asterix, dass das ganze Dorf sich verprügelt und am Ende essen alle zusammen außer der Barde, der am Baum hängt – das ist eine ganz gute Zusammenfassung.

Sie gehen mit einer großen Leichtigkeit und Zugewandtheit an diese Themen. Dahinter stecken aber ernste Fragen und Entwicklungen – wie die Gefahr, dass Menschen rechten Populisten folgen.

Ja, und das leider weltweit. Das sind Entwicklungen, die ich in allen meinen Programmen berücksichtige. Auf meine Art, die sicher eine andere ist als die eines Politikers oder eines Journalisten. Ich habe ein großes Glück, dass viele Leute gucken, wenn ich auf einer Bühne oder vor einer Kamera stehe. Aber es ist auch eine große Verantwortung. Einfach nur einen Gag nach dem anderen rauszuhauen, reicht mir nicht aus.

Sie haben mit Ihrem Benefizprojekt „La Friedensjacke“ auch gerade ganz konkret Kindern in der Ukraine geholfen. Wie ist das gelaufen?

Das hat angefangen mit einer großen Veranstaltung im St. Pauli-Theater. Viele Künstler haben mitgemacht, und wir haben viel Geld für Kinder aus der Ukraine gesammelt. Ich wusste sofort: Ich mache weiter. Und so habe ich nach jedem Auftritt gesammelt. In sechs Monaten haben die Leute fast 75.000 Euro gespendet. Hammer! Tolles Publikum.

Die Menschen durften nach Vorstellungen von Ihnen die gelb-blaue Jacke anziehen. Ihre orangene Bühnenjacke ist vermutlich tabu.

Richtig. Die ist alt und zerbrechlich, und ich habe nur eine original.

Wenn Sie ohne Jacke und Puschelmikro unterwegs sind, erkennt man Sie dann überhaupt?

Ich bin gerade auf der Straße unterwegs, während ich mit Ihnen spreche. Und es hat mich noch niemand angeguckt. Das ist super.

Googelt man Alfons, wird als Frage vorgeschlagen: „Ist Alfons Franzose?“ Zweifelt daran jemand?

Ja, das passiert. Es gab mal eine Zeit, in der viele Leute sicher waren: „Ich weiß genau, du bist in Bielefeld geboren.“ (Lacht.)

Es ist eine Kunstfigur, auch wenn die Grenzen so verschwimmen, dass ich gar nicht genau weiß: Spreche ich gerade mit Alfons oder mit Emmanuel Peterfalvi?

Die Grenzen sind für mich auch nicht klar, und damit kann ich inzwischen gut leben.

Die Figur können Sie, wenn Sie keine Lust mehr haben, in den Ruhestand schicken. Sehen Sie diesen Punkt schon irgendwo in der Zukunft?

Nein. Solange ich das Gefühl habe, ich habe etwas zu sagen und ich lerne auch noch was dazu, und solange es Publikum gibt, das die Figur liebt, mache ich weiter.

Termin

Alfons gastiert am Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, mit seinem Programm „Le Best of“ in der Kleinen Komödie in Limburgerhof.

Zur Person

Emmanuel Peterfalvi

Schon als Kind hat der 1967 in Paris geborene Emmanuel Peterfalvi Erwachsene interviewt und die Gespräche mit einem Kassettenrekorder aufgezeichnet – genau das, was er später professionalisieren und womit er zu Ruhm gelangen würde. Im Alter von 24 Jahren ging der Franzose nach Deutschland – und blieb. Er lebt seit über 30 Jahren in Hamburg und arbeitet seit den frühen 1990er-Jahren als Reporter und Kabarettist. Alfons, die von Peterfalvi erschaffene Kunstfigur, ist mit starkem Akzent, Puschelmikrofon und Trainingsjacke unterwegs, um die Absurditäten des Alltags zu entlarven und Deutsche und Franzosen einander näher zu bringen.