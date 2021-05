Der Baubeginn für das geplante neue Polizeipräsidium an der Heinigstraße hat sich erneut verschoben. Laut dem geänderten Zeitplan sollen die Bagger erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 anrollen. Warum sich auf dem Grundstück in der Stadtmitte seit dem Kauf vor zwei Jahren nichts getan hat.

Das alte Polizeipräsidium in der Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd platzt aus allen Nähten. Die Beschäftigten müssen sich wegen der Raumnot Schreibtische teilen, einige sitzen in Kellergängen. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von „unwürdigen“ Arbeitsbedingungen. Abteilungen sind auf andere Standorte verteilt. Außerdem ist das über 100 Jahre alte Gebäude ein Sanierungsfall. Nach jahrelangem Hin und Her gab das Land grünes Licht für einen Neubau. Im Gespräch waren dafür unter anderem ein Areal auf der Parkinsel sowie das Halberg-Gelände (beide in Süd). Doch da beide Flächen mittelfristig nicht verfügbar waren, entschied sich das Land, eine Grünfläche an der Heinigstraße von der Stadt zu kaufen und dort ein Hochhaus zu bauen.

Im Februar 2018 wurde der Kaufvertrag für die Grünfläche an der Heinigstraße unterzeichnet, die in unmittelbarer Nähe zur Hochstraße Süd liegt. Dort soll das neue Präsidium gebaut werden. Da die Grundfläche mit rund 4530 Quadratmetern nicht sehr groß ist, muss in die Höhe gebaut werden. Zwei mehrstöckige Gebäude sind geplant. Damals war die Rede von einem Baubeginn im Jahre 2020. Die Polizei hatte gehofft, dass ihre 650 Mitarbeiter bis Ende 2024 in den Neubau einziehen können. Doch dieser Termin ist zwischenzeitlich geplatzt. Auf der Grünfläche werden weiter Hunde ausgeführt. Von einer Baustelle ist nichts zu sehen.

Dreieinhalb Jahre Bauzeit

„Der aktuelle Terminplan sieht einen Baubeginn für die zweite Jahreshälfte 2021 vor“, sagt eine Sprecherin des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Mainz, der für die Bauabwicklung zuständig ist. Da mit einer Bauzeit von ungefähr dreieinhalb Jahren gerechnet wird, könnten die Polizisten zwischen Anfang und Mitte 2025 in den Neubau einziehen – vorausgesetzt, der Zeitplan verschiebt sich nicht noch weiter.

Auf eine Anfrage der Ludwigshafener Landtagsabgeordneten Marion Schneid (CDU) hatte die Landesregierung im Februar noch von einem möglichen Baubeginn ab Mitte 2021 gesprochen. Nun ist etwas zurückhaltender von der zweiten Jahreshälfte die Rede. Ein Grund für die Verschiebung: Laut LBB ist der Raumbedarf der Polizei um 250 Quadratmeter gestiegen, weshalb die Pläne angepasst werden.

Höherer Raumbedarf

Es habe „Strukturveränderungen“ gegeben, etwa die Neuorganisation der Kriminalpolizei mit zusätzlichen Kommissariaten. Die überarbeitete Planung werde derzeit vom Finanzministerium geprüft. Weil mehr Räume gebraucht werden, soll der Gebäudeteil zur Heinigstraße hin aufgestockt werden. Das Gebäudeteil zur Bürgermeister-Hoffmann-Straße hin ist davon laut LBB nicht betroffen. An der grundsätzlichen Gestaltung des Siegerentwurfs von Wulf Architekten aus Stuttgart ändere sich nichts.

Im neuen Polizeipräsidium am Südwestknoten sollen rund 650 Polizeimitarbeiter arbeiten. Geplant sind im Neubau rund 450 Arbeitsplätze – dies reicht aus, weil die Beamten im Schichtdienst arbeiten und nie alle gleichzeitig im Haus sind. Im neuen Präsidium wird auch die Polizeiinspektion 1 (bisher Beethovenstraße) untergebracht. Am derzeitigen Standort des Präsidiums in der Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd sitzen rund 280 Personen. Außenstandorte gibt es derzeit unter anderem in der Lagerhaus-, der Scharnhorst- und der Bismarckstraße sowie in der Rheinallee.

Kritik an Finanzplanung

Was die Kosten für den Neubau betrifft, hält sich der LBB auf RHEINPFALZ-Anfrage bedeckt. Dazu könne man sich erst äußern, nachdem das Finanzministerium die Planung geprüft und genehmigt hat. Hinter den Kulissen ist von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag die Rede. Marion Schneid kritisiert unterdessen, dass im Entwurf des Haushaltsplans für 2021 „wieder keine Mittel“ für den Bau eingestellt seien. „Eine zeitliche Verschiebung ohne konkrete Terminfestlegung ist für alle Betroffenen nicht zumutbar“, sagt Marion Schneid.

Polizeipräsident Thomas Ebling übt sich derweil in Gelassenheit: „Je früher uns das neue Gebäude zur Verfügung steht, umso besser. Auswirkungen auf die Professionalität unserer Arbeit wird die Verschiebung nicht haben.“ Dass sich der Baubeginn verschoben habe, sei intern schon seit Längerem bekannt. „Diese Info hat nachvollziehbarerweise keinen Applaus ausgelöst, führte aber auch nicht zu einem Stimmungstief. Wir freuen uns darauf, wenn’s endlich losgeht“, sagt der Polizeipräsident.

Hochhauslösung nicht unumstritten

Ebling hat schon einiges in Sachen neues Präsidium hinter sich. Die Hochhauslösung an der Heinigstraße hat für Kritik aus der Bürgerschaft gesorgt. Doch der Präsident konterte, dass auch in Mainz und Koblenz die Präsidien in Hochhäusern untergebracht sind. Auch er hätte das Halberg-Gelände als neuen Standort bevorzugt. „Aber wir sind nicht beim Wunschkonzert. Ausschlaggebend für mich ist, dass die Fachleute sagen, die Fläche ist groß genug, und ein Hochhaus geht dort“, meinte Ebling, als die Entscheidung gefallen war. Daher freue er sich über die Grundsatzentscheidung für den Neubau an der Heinigstraße. Auch der Personalrat des Präsidiums stellte sich damals hinter die Entscheidung – auch wenn sie nicht die „Ideallösung“ sei.

Die Debatten um den Neubau werden auch weiterhin nicht abreißen. Problematisch könnte künftig das Parken werden: Das neue Präsidium bekommt lediglich eine Tiefgarage für Dienstfahrzeuge. Die Mitarbeiter und Besucher sollen laut dem ursprünglichen Konzept unter der Hochstraße Süd auf dem „Parkplatz Westend“ parken. Doch ob diese Flächen wegen des Neubaus der Hochstraße Süd zur Verfügung stehen, wird sich zeigen. Die neue Trasse soll bis 2026 stehen – wenn alles gut läuft. Dann könnten auch die Polizisten in ihrem neuen Präsidium sitzen – wenn der Zeitplan so bleibt.