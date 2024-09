Ein bundesweiter Warntag findet am Donnerstag statt. Sirenen, Warnapps und digitale Werbeflächen sollen so ins Bewusstsein gerückt werden. Am Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen und löst die Feuerwehreinsatzzentrale um 11 Uhr die 28 Sirenen im Stadtgebiet von Ludwigshafen aus.

Gewarnt wird mit einem auf- und abschwellenden Ton, entwarnt mit einem Dauerton. Beide Warntöne dauern jeweils eine Minute. Um 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung. Außerdem löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Warnung aus, die unter anderem über die Warnapps „Katwarn“ und „Nina“ verteilt wird. Aber auch an Mobiltelefone ohne App wird ein Warnton ausgelöst. Voraussetzungen: Das Telefon ist eingeschaltet, nicht im Flugmodus und das Betriebssystem ist aktuell.

Am Warntag ist ferner von 10.30 bis 12 Uhr das Gefahreninformationstelefon unter der Rufnummer 0621 57086000 geschaltet. In diesem Jahr wird Ludwigshafen noch einen eigenen Warntag machen, um das neue, modernisierte Warnsirenennetz in Ludwigshafen ausführlich zu testen, so die Stadtverwaltung.