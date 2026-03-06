Die Stadt testet am Donnerstag, 12. März, ihre Warnsirenen. Bürger erhalten außerdem Probewarnungen über ihre Smartphones.

Die Aktion ist Teil des landesweiten Warntags, bei dem die Systeme zur Warnung der Bevölkerung in einem Katastrophenfall getestet werden. Um 10 Uhr beginnt der Test. Dann wird im rheinland-pfälzischen Lagezentrum für Bevölkerungsschutz der Probealarm ausgelöst. Die Feuerwehr in Ludwigshafen löst parallel dazu die 28 Sirenen im Stadtgebiet aus, welche die Bevölkerung unter anderem auch bei Großbränden warnen. Die Sirenen werden im Stadtgebiet mit einem einminütigen, auf- und abschwellenden Heulton erklingen. Die Entwarnung wird um 10.45 Uhr vorgenommen, teilt die Stadt weiter mit. Das Lagezentrum des Landes sendet erstmals auch eine Entwarnung auf alle Smartphones. Die Feuerwehr nutzt die Sirenen zur Entwarnung, indem ein einminütiger, gleichbleibender Dauerton erschallt.

Um die verschiedenen technischen Auslösemöglichkeiten zu überprüfen, werden die Warnsirenen in der Stadt sowohl bei der Warnung, als auch der Entwarnung innerhalb von wenigen Minuten bis zu dreimal ausgelöst. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren neue Hochleistungssirenen angeschafft: 16 Hörner gruppieren sich um einen Mast. Die graue Alu-Konstruktion wiegt rund 200 Kilogramm. Die Anlage ist viermal so laut wie die alten Luftschutzsirenen, die wegen schallgedämmter Fenster nicht mehr ausreichend gehört wurden. Laut Hersteller Hörman sind die neuen Sirenen so laut wie ein startender Düsenjet. Hörmann entwickelt seit rund 60 Jahren Sirenenwarnsysteme und ist nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland. Die Stadt setzt bei der Warnung der Bevölkerung weiterhin auf Sirenen, weil damit die breite Masse der Bevölkerung erreicht werden soll. Viele ältere Bürger haben kein Smartphone oder Internet.

Noch Fragen?

Die Bevölkerung kann sich am Warntag bei Fragen zwischen 9.45 bis 11 Uhr beim Gefahreninformationstelefon der Stadt unter Telefonnummer 0621 5708 6000 melden.

