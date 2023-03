Mehrere Gewerkschaften haben ihre Mitglieder für diese Woche zu Warnstreiks aufgerufen. Dadurch kann es am Dienstag, 21. März, Donnerstag, 23. März, und Freitag, 24. März, zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung kommen. Die 36 städtischen Kindertagesstätten bleiben am Donnerstag, 23., sowie am Freitag, 24. März, geschlossen, wie die Stadt weiter mitteilt. Notdienstvereinbarungen für die Kitas seien mit den Gewerkschaften nicht zu erzielen gewesen. Eltern müssen daher die Betreuung ihrer Kinder selbst sicherstellen, teilt die Verwaltung mit. Bereits Mitte Februar und Anfang März waren die kommunalen Kitas in Ludwigshafen wegen eines Streiks geschlossen. Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Ludwigshafener Verdi-Bezirksvorsitzende Jürgen Knoll weist Kritik an den Streiks zurück.