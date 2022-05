„Unterbezahlt, überbelastet, unbemerkt“ oder „Bessere Arbeitsbedingungen“ – so waren einige Plakate und Banner beschriftet bei einer Demo in der Ludwigshafener Innenstadt, an der sich am Mittwochvormittag zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher beteiligt haben. Sie machten sich lautstark mit Parolen und Trillerpfeifen bemerkbar und zogen gegen 9.30 Uhr bei dem von der Gewerkschaft Verdi organisierten Protestzug auch durch die Fußgängerzone – eskortiert von der Polizei. Wie andere rheinland-pfälzische Städte ist auch Ludwigshafen von Warnstreiks des Kita-Personals betroffen. Städtische Kitas blieben geschlossen.

Mehr Geld, mehr Anerkennung

Hintergrund der Streiks sind bisher erfolglose Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die bundesweiten Tarifverhandlungen sollen am 16. und 17. Mai in Potsdam fortgesetzt werden.