Wegen eines von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Warnstreiks für Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst bleiben die 36 städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen am Mittwoch, 8. März, geschlossen. Eltern müssen für diesen Tag die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicherstellen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Bereits Mitte Februar waren die Kitas wegen eines Streiks geschlossen. Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Ludwigshafener Verdi-Bezirksvorsitzende Jürgen Knoll weist Kritik an den Streiks zurück.