Wegen eines Warnstreiks sind am Freitag, 24. März, Einschränkungen bei der Müllabfuhr und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) zu erwarten. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, könnten wahrscheinlich nicht alle geplanten Tonnenleerungen erfolgen. Auch die drei Wertstoffhöfe im Stadtgebiet sowie die Bauschuttdeponie in Rheingönheim bleiben voraussichtlich geschlossen. Die Sperrabfall-Hotline des WBL wird am Streiktag unbesetzt sein, so dass von Bürgern keine Termine vereinbart werden können. Auch im Nahverkehr wird es am Freitag streikbedingt zu erheblichen Einschränkungen kommen: Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) muss an diesem Tag den Betrieb einstellen, es werden keine Straßenbahnen oder RNV-Buslinien fahren. Am Donnerstag und Freitag werden außerdem die 36 städtischen Kitas bestreikt. Eltern müssen ihre Kinder anderweitig betreuen.