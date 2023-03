92 Mitarbeiter des Städtischen Klinikums, davon 73 aus der Pflege, haben sich nach Angaben der Pressestelle des 1000-Betten-Hauses in der Bremserstraße am Dienstag an einem Warnstreik beteiligt, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. In den Alten- und Pflegeheimen des Klinikums sei nicht gestreikt worden. Mit den Warnstreiks machen die Verdi-Beschäftigten vor der dritten Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst (27. bis 29. März) Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Kommunen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.