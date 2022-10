In den städtischen Sport- und Schulturnhallen in Ludwigshafen steht in den Umkleidebereichen spätestens nach den Herbstferien wieder warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung. Der sportpolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, Joannis Chorosis, begrüßte diese Entscheidung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die Stadtspitze hatte ursprünglich verfügt, dass Amateursportler aus Energiespargründen in den Hallen nur kalt duschen sollten. „An dieser Entscheidung gab es viel Kritik der Sportvereine“, sagt Chorosis. Die Stadt trage der schwierigen Situation nun Rechnung.