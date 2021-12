Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und bittet in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 29: Weil auch das leibliche Wohl über den Bauch hinausgeht, organisierte die Suppenküche an der Apostelkirche dieses Jahr einen Einsatz der Barber Angels. An einem sonnigen Sommersonntag gab es nicht nur ein besonders gutes Mittagessen mit Maultaschen und Kartoffelsalat, sondern für alle, die wollten, dazu noch einen kostenlosen Haarschnitt. Da kam so manches vertraute Gesicht und ging als ein anderer Mensch am Ende des Tages weiter. Die augenscheinliche Veränderung, nicht nur an der Frisur, sondern auch in den Augen und der Haltung der Menschen, war berührend. Die Suppenküche wird von der „Aktion 72“ unterstützt.

Fall 30: Der Selbsthilfeverein Blaues Kreuz Ludwigshafen und die Diakonie, Fachstelle Sucht, verbindet seit Jahrzehnten eine sehr gute Zusammenarbeit. Beide Organisationen unterstützen sich gegenseitig, wenn es darum geht, Betroffenen Wege aus der Sucht zu zeigen und sie auf diesem Weg zu begleiten. So kann professionelle Suchtarbeit mit Suchtselbsthilfe das optimale für den Hilfesuchenden bieten. Der Verein ist dabei für seine ehrenamtliche Arbeit angewiesen. Die „Aktion 72“ hilft.

Fall 31: In der Schulungsinitiative der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz erhalten Angehörige von Erkrankten die Möglichkeit, sich umfassend und im Austausch mit Experten und anderen Betroffenen Einblicke über verschiedene Aspekte von Demenz-Erkrankungen zu informieren. Durch Corona mussten viele dieser Schulungen online durchgeführt werden, dafür hat die Gesellschaft, auch dank der Unterstützung durch die „Aktion 72“, technisch für Videokonferenzen aufgerüstet. Für Versicherte war die Teilnahme kostenfrei.

Fall 32: Wie in jedem Jahr wird das Caritas-Zentrum mit der Hilfe der „Aktion 72“ den Bewohnern im Wohnheim für psychisch Kranke und Multiple-Sklerose erkrankte Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten. Von ihrem gesetzlichen Taschengeld ist es oftmals nicht möglich, Körperpflegemittel, Kleidung und persönliche Kleinigkeiten zu finanzieren. Die meisten Bewohner haben keine Angehörigen. Für diese Menschen ist das kleine Weihnachtspäckchen im Wert von 20 Euro pro Person eine große Freude.

Spendenstand aktuell: 34.146,38 Euro.

