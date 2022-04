Nicht nur Ulla Walther-Thiedig, die Kreisbeauftragte für das Deutsche Sportabzeichen, sondern zig Fans des Breitensportordens fiebern einem Termin entgegen. Nach zweijähriger Pause nämlich wird es am Mittwoch, 4. Mai, wieder eine zentrale Eröffnungsveranstaltung für das Deutsche Sportabzeichen im Südweststadion geben.

Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck eröffnet um 18 Uhr die neue Saison. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen können die ersten Prüfungen an den einzelnen Stationen absolviert werden. Wer bisher noch kein Sportabzeichen abgelegt hat, für den besteht die Möglichkeit, sich an dem Abend über die Trainingsstandorte in Ludwigshafen und die Modalitäten für die Prüfungen zu informieren. Für alle Teilnehmer der zentralen Eröffnungsveranstaltung wartet ein ganz besonderes Bonbon: ein gratis Erinnerungs-T-Shirt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Am Samstag, 7. Mai, 9.15 Uhr, startet der ESV Ludwigshafen seinen Sportabzeichentreff im Südwest-Stadion. In den folgenden Tagen öffnen alle weiteren Treffs in den Stadtteilen. Derzeit wird an zehn Standorten in der Stadt ein kostenfreies Training für den Fitnessorden angeboten.

2019 – ein Rekordjahr

Ulla Walther-Thiedig ist guter Dinge, dass es nun mit dem Sportabzeichen in Ludwigshafen wieder aufwärts geht. „Das Sportabzeichen hat unter der Pandemie sehr gelitten. Im Juni 2019 war die letzte größere Veranstaltung, als die deutschlandweite ,Sportabzeichen-Tour’ des Deutschen Olympischen Sportbundes in Ludwigshafen Station machte“, erinnert sich die Kreisbeauftragte wehmütig an die sorglose Zeit zurück. Zahlreiche Schulen nutzten damals das Angebot der „Sportabzeichen-Tour“ und kamen mit ihren Schülern ans Südwest-Stadion, um die Prüfungen abzulegen. Am Ende des Jahres freute sich Walther-Thiedig über ein Rekordergebnis: 1782 Abzeichen. Auf ein ähnlich gutes Resultat hofft sie auch in diesem Jahr.

Noch Fragen?