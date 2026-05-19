Vor mehr als einem Jahr hat die Stadt der Krieger-Gruppe die Baugenehmigung für ein Möbelhaus im Gewerbegebiet Westlich B9 erteilt. Passiert ist seitdem wenig.

Vor ziemlich genau neun Jahren – im Juni 2017 – berichtete die RHEINPFALZ zum ersten Mal über Pläne, dass im Gewerbegebiet „Westlich B9“ in Oggersheim ein Möbelhaus entstehen sollte. Die Fläche an der Ecke Dürkheimer und Lambsheimer Straße, auf der einst ein Hornbach-Gartenmarkt war, gehörte bereits der Krieger-Gruppe, zu der unter anderem die Möbelhausketten Sconto und Höffner gehören. Ursprünglich sollte es in Oggersheim der Möbeldiscounter Sconto werden, im Laufe der Zeit änderte man die Planung aber auf einen Markt der höherwertig angesiedelten Marke Höffner.

Nach der ersten Ankündigung folgte eine jahrelange Diskussion über Planungen, aber auch Auswirkungen durch den Bau eines Möbelmarkts. Ludwigshafen und der Stadtteil Oggersheim begrüßten die Pläne, während Frankenthal große Bedenken hatte. Vor allem wegen der Auswirkungen eines weiteren Marktes im Gewerbegebiet auf Verkehr und den Frankenthaler Handel. Trotzdem wurde das Projekt – zunächst war von einem Sconto-Markt mit einer Handelsfläche von 10.000 Quadratmetern die Rede – im Ortsbeirat Oggersheim von einem Vertreter des Investors, der Krieger-Gruppe, vorgestellt. Dass man noch im Jahr 2018 fertig werden würde, hielt man damals für unrealistisch. Das sollte sich bewahrheiten – und wie.

Viele Änderungen im Projekt

Im April 2019 wurde der Vertrag mit der Stadt und der Firma Krieger über den Bau geschlossen. Die Auswirkungen auf den Verkehr – beziehungsweise deren Geringfügigkeit – hatte ein Gutachten mittlerweile belegt. Zehn Millionen Euro Investitionsvolumen standen im Raum, 25 Arbeitsplätze sollten entstehen. Es fehlte lediglich der Bauantrag und dessen Genehmigung. Doch im Oktober 2020 sollte sich das alles nochmals ändern. Krieger teilte mit, dass sich die Branchenlage geändert habe, und man jetzt doch ein Haus der Marke Höffner bauen wolle. Ein höherwertiges Segment, und außerdem sollte der Laden noch mal um 4300 Quadratmeter wachsen. Für den ursprünglichen Plan hätte Krieger bis August 2020 einen Bauantrag vorlegen müssen – mit dem neuen hatten sie Zeit bis Februar 2021.

Zusätzlich musste der Bebauungsplan geändert werden. Im März 2021 wurde die Firma also noch mal im Oggersheimer Ortsbeirat vorstellig und erläuterte ihr Anliegen. Der Beirat stimmte zu, der Stadtrat im Juni 2021 auch, so weit, so gut. Frankenthal lehnte die Pläne weiterhin ab, vor allem das dort gelegene Möbelhaus Ehrmann befürchtete Umsatzeinbußen von schlimmstenfalls 20 Prozent. Doch eine Untersuchung der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Süd in Neustadt schob der Kritik aus der Nachbarstadt im Februar 2022 einen Riegel vor: Das Möbelhaus sei zulässig, es müsse nur darauf geachtet werden, dass keine Waren verkauft werden, die zu sehr in Konkurrenz mit der Innenstadt stehen. Schon zu diesem Zeitpunkt waren fast vier Jahre seit dem ersten Bericht vergangen.

Möbelhaus muss 2029 fertig sein

Doch die Geschichte war damit noch lange nicht zu Ende. Anfang September 2022 stimmte der Bau- und Grundstücksausschuss des Ludwigshafener Stadtrats den Plänen zu, mit Hinweis auf zu erfüllende Auflagen, die unter anderem Dachbegrünung und den Erhalt von Parkflächen für den angrenzenden Schützenverein enthielten. Wenig später stimmte auch der Stadtrat zu. Im November 2022 trat der neue Bebauungsplan schließlich in Kraft. Danach passierte – zumindest in der Öffentlichkeit – lange nichts. Im Mai 2024 reichte die Krieger-Gruppe Bauantrag ein, bei dem schließlich noch einige Abteilungen der Stadt Einwände hatten, sodass im November 2024 der finale Bauantrag gestellt wurde. Und der wurde am letzten Tag des März 2025 auch von der Stadt genehmigt.

Das ist jetzt aber auch schon mehr als ein Jahr her. Es steht noch immer kein Möbelhaus in Oggersheim, auch keine Bagger oder andere Baumaschinen sind auf dem Areal zu sehen. Warum das so ist, wollte die CDU-Ortsbeiratsfraktion in Oggersheim wissen und stellte eine Anfrage an die Stadt. Die Stellungnahme des Bereichs Stadtplanung: Die Krieger-Gruppe sei verpflichtet, innerhalb von vier Jahren nach Baugenehmigung das Gebäude bezugsfertig herzustellen. Heißt konkret bis Ende März 2029.

Kein Zeitplan bekannt

Die Stadt habe die Anfrage zum Anlass genommen, sich selbst noch mal beim Unternehmen zu erkundigen. „Einen Zeitplan zur Umsetzung konnte man uns dort nicht nennen“, lautet es in der Stellungnahme der Verwaltung. Auch Nachfragen der RHEINPFALZ forderten nichts Weiteres zu Tage. Die Unternehmen der Krieger-Gruppe haben keine öffentlich ersichtliche Abteilung für Pressekommunikation. Anfragen an die Firma Höffner und an David Sommer, der Projektmanager bei der Krieger-Sparte Projektentwicklung und Bau ist und 2018 in Oggersheim das Projekt erstmals vorstellte, blieben bis Dienstagvormittag unbeantwortet. Sommer gab kurz vor Veröffentlichung dieses Online-Artikels lediglich bekannt, dass man in Kürze einen Termin mit Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) habe und in den folgenden Wochen weiteres bekanntgeben wolle.

Sommer hatte seinerzeit dem Ortsbeirat mitgeteilt, die Bauzeit betrage sechs bis sieben Monate. Das galt aber noch für den kleineren Sconto-Markt. Wie lange die Bauzeit für das Höffner-Möbelhaus wäre, ist nicht bekannt. Grob überschlagen müsste die Krieger-Gruppe innerhalb des nächsten 24 Monate den Bau beginnen, um die Baugenehmigung einzuhalten. Um die zehn Jahre nach der ersten Vorstellung im Ortsbeirat Oggersheim – und mittendrin in den Großbaustellen für die neue Verkehrsinfrastruktur in Ludwigshafen.