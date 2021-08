Wie alle anderen Sportarten leidet auch das Judo in Ludwigshafen und der gesamten Pfalz derzeit unter den Corona-Verordnungen. Doch von Mittwoch an geht es aufwärts – etwas zumindest.

Während es für manche Ballsportarten wie Fußball schon seit einigen Wochen gelockerte Trainingsbedingungen gibt und in einigen Bundesländern, unter anderem Baden-Württemberg, wieder reguläre Testspiele absolviert werden dürfen, ist das beim Judo noch ganz anders.

Der Nahkampf, von dem die Kampfsportart Judo lebt, darf derzeit nur unter Berücksichtigung der momentanen Corona-Auflagen ausgeübt werden. Maximal zehn Kämpfer in festen Kleingruppen dürfen in den Nahkampf. Das soll bald anders werden. Derzeit sind Sommerferien. Da ruht der Trainingsbetrieb ohnehin. Denn in Ludwigshafen sind die Hallen in den Ferien geschlossen. „Wir dürfen aber ab der vierten Trainingswoche wieder in die Halle“, sagt Frank Herrmann, Vorsitzender des Judo-Club Ippon Ludwigshafen.

Maximal 30 Personen in Kleingruppen erlaubt

Dann soll wieder etwas Normalität einkehren. Denn Herrmann verrät, dass von da an wieder Vollkontakt möglich sein wird. Und seit diesem Mittwoch gibt es außerdem eine weitere Lockerung. Es darf nun in festen Kleingruppen bis zu 30 Personen trainiert werden. Auch der Wettkampf in festen Kleingruppen bis zu 30 Personen ist wieder erlaubt. Das hat der Ministerrat beschlossen. Voraussetzung für die neuen Lockerungen ist aber, dass die Kontaktdaten der jeweiligen Trainings- und Wettkampfgruppe erfasst werden, damit so eventuell auftretende Infektionsketten nachverfolgt werden können.

Für den Judo-Club Ippon ist das eine erfreuliche Nachricht, aber auch nur bedingt. Denn Herrmann sagt, dass in der Oppauer Trainingshalle, der Sporthalle der Goethe-Mozart-Schule, nur 29 Teilnehmer reinkommen. „Anders können wir den Mindestabstand nicht einhalten“, sagt der Vorsitzende.

Reales und virtuelles Training

Deshalb fährt der Judo-Club zweigleisig. Zum einen wird mit maximal 15 Teilnehmern in der Halle trainiert. Parallel dazu gibt es virtuelles Training. Über die Plattform Zoom können die Mitglieder das Training zu Hause verfolgen und in den eigenen vier Wänden alles mitmachen. „Das wird rege genutzt“, freut sich Herrmann. Seit 1. Juni geht das so. Zuvor gab es ausschließlich virtuelles Training. Damals hatte der Judo-Club Ippon sozusagen aus der Not heraus eine kreative Lösung gefunden. „Unsere Judoka trafen und treffen sich mehrmals in der Woche zum gemeinsamen Training über Zoom“, sagt Herrmann, der auch noch Jugendtrainer ist. Er räumt aber ein, dass Judo ohne Vollkontakt und alleine zu Hause, nicht das Gleiche ist, wie in der Halle unter normalen Bedingungen.

Judo-Safari als Überbrückung

Daher waren die Kinder und Erwachsenen froh, als sie ab dem 1. Juni wieder in der Halle trainieren konnten. „Sie freuten sich um jede Möglichkeit des Austausches mit ihren Vereinskollegen“, sagte Herrmann. Der Verein habe die „Judo-Safari“ angeboten. „Das ist das Sportabzeichen im Judo“, erklärt Herrmann. Übungen aus verschiedenen Sportarten mussten absolviert werden. Somit wurde die Zeit bis zu den Sommerferien überbrückt.

Optimal ist das Ganze natürlich trotzdem nicht, weiß Herrmann. Aber es ist ein gewisser Weg zurück in den normalen Betrieb. Bis der aber wieder herrscht, wird noch einige Zeit vergehen, glaubt Herrmann, In diesem Kalenderjahr wird es wohl keine Wettkämpfe mehr geben, sagt er. „Die Wettbewerbe wurden alle auf kurz vor Weihnachten verschoben. Im Mai hätte es eigentlich losgehen sollen. Ich glaube allerdings nicht wirklich daran, dass die Veranstalter die Wettkämpfe unter Beachtung der Hygienemaßnahmen wirklich durchführen können.“