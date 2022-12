Mit einer mittelschweren Tour über 13 Kilometer mit 390 Höhenmetern aufwärts und 520 Höhenmetern abwärts vom Hambacher Schloss über das Kalmithaus nach St. Martin startet die PWV-Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim am 8. Januar ins Wanderjahr 2023. Es folgen zwei Leichtwanderungen mit geringen Steigungen am 11. Januar im Wachenheimer Tal zum Oppauer Haus (zwölf Kilometer) und am 18. Januar von Neustadt über den Pfalzblick nach Deidesheim (elf Kilometer). Schwerer wird’s am 21. Januar in der Westpfalz von Landstuhl nach Bruchmühlbach-Miesau (16 Kilometer) und am 28. Januar von Neustadt über Weinbiet und Wolfsburg und zurück (13 Kilometer). Zu allen Wander-Startorten geht es mit der Bahn.