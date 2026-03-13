Neuigkeiten von der Walzmühle in LU: Die prominente Immobilie in Süd befindet sich unter Zwangsverwaltung. Was das bedeutet und wie es weitergeht. Der Besitzer äußert sich.

Schon seit August 2025 steht die Walzmühle in Ludwigshafen-Süd unter Zwangsverwaltung. Das haben das Amtsgericht Ludwigshafen und die Eigentümerfirma Pro Concept AG, Mannheim, auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Zwangsverwaltung bedeutet, dass Pro Concept zwar Gebäude und Grundstück gehören, ihr etwaige Einnahmen, beispielsweise durch Mieten, nicht mehr zufließen. Stattdessen bekommt sie ein vom Gericht bestellter Zwangsverwalter, der die Einnahmen an Gläubiger weiterleitet. Auch um die Gebäudeverwaltung kümmert sich der Zwangsverwalter. Im Fall der Walzmühle ist das Anwalt Michael Blauth, der in der Mannheimer Kanzlei Peritus arbeitet. Blauth bestätigte das auf Anfrage.

Verkauf steht im Raum

Warum genau es zur Zwangsverwaltung kam, ist nicht bekannt. Laut Amtsgericht Ludwigshafen wurde sie im August 2025 auf Antrag einer Gläubigerin angeordnet, die einen sogenannten vollstreckbaren titulierten Anspruch gegenüber Pro Concept hält. In der Regel würde dieser Schritt unternommen, weil Zahlungen nicht getätigt wurden. Ob das in diesem Fall aber an Zahlungsunfähigkeit oder an einer Zahlungsunwilligkeit von Pro Concept liege, könne man nicht sagen, so ein Sprecher des Gerichts. Wer genau die Gläubigerin sei, könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen.

Hinweis am Eingang. Archivfoto: Steffen Gierescher

Wie Zwangsverwalter Michael Blauth auf Anfrage erklärte, befinde er sich in Absprachen mit Pro Concept. Darauf, was mit der Walzmühle in Zukunft passiere, habe er allerdings keinen Einfluss, denn das Gebäude gehöre weiterhin der Firma. Zudem betonte Blauth, dass eine Zwangsverwaltung einer Zwangsversteigerung nicht gleichkomme, denn über einen etwaigen Verkauf entscheide weiterhin Pro Concept.

Bereits in den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte zur Immobilie auf. So blieben Anfragen an die Pro Concept AG, wie es mit der Entwicklung weitergeht, lange Zeit unbeantwortet. Die Firma verkaufte Teile eines weiteren Entwicklungsprojekts auf dem ehemaligen Pfalzwerke-Areal an die Baklan Group aus Mannheim, zuletzt vor einigen Tagen. Zeitweise kursierte das Gerücht, dass Pro Concept insolvent sei. Pro Concept widersprach dem, auch das Registergericht Mannheim konnte das nicht bestätigen. Eine aktuelle Anfrage an das Registergericht Mannheim ergab, dass momentan kein Insolvenzverfahren gegen die Firma läuft.

„Ergebnis innerhalb von drei Monaten“

In der täglichen Praxis habe die Zwangsverwaltung nichts verändert, wie Pro-Concept-Geschäftsführer Jens Hanreich auf Anfrage mitteilte. Sämtliche Vertragsbeziehungen würden erfüllt und seien ordnungsgemäß erfüllt worden. Laut Pro Concept ermöglicht das Verfahren einen geordneten und zügigen Verkaufsprozess, ohne von der Zustimmung aller Gläubiger abhängig zu sein. Ob das bedeutet, dass Pro Concept die Walzmühle verkaufen möchte, dazu äußerte sich der Geschäftsführer nicht.

Ortsvorsteher Christoph Heller in der verwaisten Mall. Foto: Steffen Gierescher

Laut Zwangsverwalter Blauth ändert sich durch die Zwangsverwaltung nichts am Verkaufsprozess. Ob parallel eine Zwangsversteigerung angestrebt werde, könne er nicht sagen. Auch das Amtsgericht Ludwigshafen konnte zum aktuellen Zeitpunkt nichts zu einer etwaigen Zwangsversteigerung sagen. Selbst wenn eine Versteigerung angestrebt werde, könne man das erst ab einer Terminierung der Versteigerung mitteilen. Laut Justizportal der Länder liegt im Moment kein Termin für eine Zwangsversteigerung der Walzmühle vor. Pro Concept äußerte sich auf eine Nachfrage bezüglich einer möglichen Zwangsversteigerung nicht.

Am laufenden Betrieb und an den bestehenden Vertragsverhältnissen ändere das Verfahren nichts, so Pro Concept. „Unabhängig davon arbeiten alle Beteiligten derzeit an einer Gesamtlösung für die Walzmühle“, so Hanreich. Man gehe davon aus, dass man spätestens innerhalb der nächsten drei Monate zu einem Ergebnis kommen werde. Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) sagte am Donnerstag auf Anfrage: „Wir stehen mit allen Interessenten und Eigentümern im Gespräch und schauen, dass das in die richtigen Bahnen läuft.“ Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es bereits konkrete Kaufinteressenten für die Walzmühle. Der Kaufpreis soll aber weit unter dem Betrag liegen, den Pro Concept einst bezahlt hat. Der Kaufpreis lag laut einem damaligen Bericht der „Immobilien-Zeitung“ bei 16,6 Millionen Euro. 25 Millionen Euro wollte Pro Concept ursprünglich in den Umbau investieren. Immerhin geht es um eine vermietbare Fläche von insgesamt über 20.000 Quadratmeter plus Parkhaus.

Markt hat sich verändert

Seinerzeit hatte Pro Concept nach ihrem Kauf der Walzmühle im Jahr 2020 angestrebt, das Walzmühlen-Center mit Supermärkten und weiteren Geschäften als Nahversorgungszentrum im Laufe des Jahres 2025 wiederzueröffnen. Doch der Ausbau stockte. Im Februar 2025 erklärte ein Sprecher von Pro Concept, dass das unter anderem an schwierigen Marktbedingungen im Bausektor sowie veränderten Prioritäten bei den Investoren liege. Verträge mit möglichen Mietern seien schon zu weiten Teilen verhandelt, hieß es damals. Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) betonte im RHEINPFALZ-Interview: „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass der dringend notwendige Umbau endlich umgesetzt wird. Das Gebäude, das ursprünglich für die Nahversorgung gebaut wurde, steht jetzt schon seit Jahren leer. Es wird höchste Zeit, dass es instandgesetzt wird und wir das bekommen, was der Stadtteil Südliche Innenstadt so dringend benötigt.“ Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien derzeit schwierig. „Ich komme aus dem Handwerk und weiß, wie kompliziert die Lage momentan ist.“

Aktuell ist die Walzmühle für die Öffentlichkeit weitgehend gesperrt. Eine Filiale der Bäckerei Görtz schloss Ende Februar 2025, der einzige verbleibende Mieter ist die Stadtmarketinggesellschaft Lukom mit ihrem Parkhaus (rund 1000 Stellplätze). Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes sagte auf Anfrage: „Die Walzmühle ist eine Schlüsselimmobilie und ein verbindendes Element zur Innenstadt. Es wäre sehr positiv, wenn sie sich zu einem Nahversorgungsstandort entwickeln würde.“