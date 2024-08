Ende August sollen die ersten Bewohner in die neuen Unterkünfte für Geflüchtete in der Bayreuther Straße einziehen. Die Innenstadt-Notunterkunft in der Walzmühle soll dann – wie versprochen – geschlossen werden. Die Zuweisungen an Flüchtlingen nach Ludwigshafen sind weiterhin hoch.

Auf einem städtischen Acker gegenüber einem Einweisungsgebiet für Obdachlose in der Bayreuther Straße im Stadtteil West werden derzeit vier dreigeschossige Gebäude