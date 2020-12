Im Einkaufscenter Walzmühle gibt es in diesem Jahr viele neue Entwicklungen. Erst wechselt der Eigentümer, dann kommt mit dem Coronavirus eine neue Aufgabe.

Zum Jahreswechsel 2019/2020 heißt es noch, dass aus dem größtenteils leerstehenden Einkaufscenter Walzmühle das Nahversorgungszentrum „Lou“ werden soll. Eigentümer ist zu diesem Zeitpunkt Activum aus Berlin. Im Februar wird Rewe als einer der künftigen Mieter genannt. Anfang Mai dann die Nachricht: Pro Concept aus Mannheim hat das Walzmühl-Center gekauft. Das Unternehmen, das unter anderem den Ex-Kaufhof zum Sitz der Technischen Werke (TWL) umgebaut hat, kündigt an, ebenfalls an Nahversorgung festzuhalten. Ein genaues Konzept verrät Pro Concept nicht. Im September ist plötzlich im Stadtgespräch, dass die Walzmühle möglicherweise auch als neuer Rathaus-Sitz in Frage käme. Zum Ende des Jahres hin schafft es die Walzmühle wieder in die Schlagzeilen. Auf die Flächen des ehemaligen Real-Markts zieht das Corona-Impfzentrum, nachdem die Eberthalle als Standort verworfen wurde.